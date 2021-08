Historien i skolepolitikken står i fare for å gjenta seg selv

Jeg frykter at summen av venstresidens politikk fører til at skolen tas tilbake til den tiden da politikerne styrte i blinde og var redde for å stille krav til både elever og lærere.

Åpenhet om resultater, krav til dagens og morgendagens lærere og en skole tilpasset den enkelte elev er avgjørende for å skape en skole med muligheter for alle.

De store ideologiske skillelinjene i skolepolitikken kom tydelig frem da Stortinget behandlet flere av reformene på 90-tallet.

Da Stortinget behandlet reform 97 ble grunnskolen utvidet til ti år. De rødgrønne politikerne mente lek burde spille en større rolle i skolen.

Høyre på sin side etterlyste mer kunnskap i skolen. Slik fortsatte det utover 90-tallet. På slutten av tiåret begynte det å bli åpenbart for mange at norsk skole hadde alvorlige mangler og internasjonale sammenligninger dokumenterte svake norske resultater.

PISA-sjokket i 2001 kom samme år som Høyre hadde fått tillit fra velgerne for ambisjonen om å heve kvaliteten i norsk skole og Kristin Clemet tok fatt på jobben som kunnskapsminister.

Operasjonen med å snu utviklingen i norsk skole var i gang.

Høyres kunnskapsløfte ble et linjeskift for norsk skole.

Arbeidet med grunnleggende ferdigheter ble innført i alle fag på alle trinn, lese- og skriveopplæringen ble vektlagt fra første årstrinn, læreplanene fikk tydelige mål for elevenes og lærlingenes kompetanse og større lokal valgfrihet når det gjaldt arbeidsformer, læremateriell og organisering av opplæringen.

Kunnskapsløftet innebar også en rekke endringer i prinsippene for nasjonal styring av grunnopplæringen, ikke minst ved å kartlegge elevenes læring og være åpne om resultatene. Reformen ble innført fra 2006.

Nå er partiene på venstresiden i ferd med å gjøre de samme feilene som førte til fallende resultater på 90-tallet.

Vrake kompetansekrav

Partienes landsmøter er over og deres alternativ for de neste fire årene er lagt. De er enige om å vrake kompetansekravene til lærerne som skal sikre at elever møter norsk-, matte- og engelsklærere med fordypning i faget.

De er enige om å skrote firerkravet i den enkleste formen for matematikk for å bli lærer selv om matte er en grunnleggende ferdighet som går igjen i flere fag.

Dette kravet har også bidratt til at flere studenter gjennomfører lærerutdanningen uten forsinkelser eller frafall fordi de kommer inn på studiet med et bedre utgangspunkt.

Venstresiden er enige om å bruke de store pengene på gratis skolemat istedenfor kunnskap og kvalitet.

De er enige om å myke opp fraværsgrensen, en grense som har sørget for at flere elever møter opp på skolen.

De er enige om å gjøre noe med nasjonale prøver. Noen av partiene vil skrote dem helt, andre vil bare teste et lite utvalg av elevene og så regne ut gjennomsnittet.

Da vil ikke foreldre, elever, lærere eller politikere vite hvordan situasjonen er på den enkelte skole. Og flertallet av partiene er enige om å melde Norge ut av PISA som det eneste landet i OECD.

Høyres viktigste prosjekt er å skape en skole hvor elevene lærer mer. For oss er skolepolitikken også vår absolutt viktigste sosialpolitikk.

Konsekvente i politikken

Hvert år starter over 60 000 seksåringer på skolen for aller første gang.

Og selv om rekordmange elever nå fullfører så er det fortsatt over 13 000 av elevene som startet på videregående i 2014 som seks år senere ikke har fullført og bestått, og frafallet er størst på yrkesfag.

Vi vet at et vitnemål eller fagbrev i hånden blir stadig viktigere for å få en god og varig tilknytning til arbeidslivet og dermed forhindre varig utenforskap.

Allikevel vil altså venstresiden vrake mange av tiltakene som bidrar til mer kunnskap, mer kvalitet og mer læring.

Gode resultater i skolen kommer ikke av seg selv, og endringer i skolen tar tid. De første elevene som har gått hele skoleløpet under Høyres kunnskapsløft gikk ut av videregående skole i 2019.

Derfor er det også helt avgjørende å være konsekvente i politikken over tid. Elevene lærer mer, de er mer til stede og flere fullfører videregående.

Tusenvis av skoleledere, lærere og andre ansatte i skolen legger ned en imponerende innsats for at barna våre skal ha det godt og lære mer, men politikken betyr også noe.

Høye forventninger

Fordi læreren er den viktigste enkeltfaktoren for elevenes læring har Høyre i regjering gjennomført et lærerløft.

Lærerutdanningen har gått fra å fireårig til å bli en femårig masterutdanning, vi har skjerpet opptakskravene, stilt kompetansekrav til lærere som jobber i skolen og innført nye karriereveier i klasserommet.

Og det virker. Den siste tiden har vi fått flere rapporter som tyder på at firerkravet i matematikk øker andelen studenter som fullfører utdanningen, og de fullfører raskere enn før.

I tillegg viser SSBs framskrivninger at det kan bli et overskudd av lærere fremover. Det mener jeg betyr to ting.

For det første at vi har en historisk anledning fremover til å erstatte alle timer som blir gitt av ukvalifiserte med kvalifiserte lærere, og for det andre at skal fortsette å ha høye forventninger til dagens og morgendagens lærere.

Ni av ti skal fullføre

For Høyre handler de neste fire årene om å bygge videre på det grunnlaget vi har lagt nå. Målet er at minst ni av ti skal fullføre og bestå videregående innen 2030.

For å få til det skal vi sikre bedre lese-, skrive- og regneopplæring for de yngste barna. Vi skal reformere ungdomsskolen for å gjøre den mer praktisk og variert.

Vi skal prøve ut tidsavgrenset nivådeling i enkelte fag for å sikre elevene den tilpassede opplæringen de har krav på.

Vi skal sørge for at elever som starter på videregående med svake karakterer i norsk, matte eller engelsk skal ha krav på ekstraundervisning og vi skal sørge for at elever som trenger ekstra utfordringer fordi de er særlig gode i et eller flere fag, også får det.

Og vi skal ha som mål at alle som underviser på yrkesfag skal ha godkjent yrkesfaglærerutdanning.

Valget til høsten blir et retningsvalg for norsk skole.

Det blir et valg mellom å gå bort fra kunnskap og læring og tilbake til å styre i blinde med lavere krav og ambisjoner for både lærere og elever, eller å prioritere kompetanseheving for lærere, tidlig innsats med ekstra trykk på lesing, skriving og regning og sørge for at elevene både opplever mestring og lærer mer.

Svare på kronikken? Brenner du inne med noe? Send oss din mening på debatt@tv2.no