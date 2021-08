Matpakker for små og store

Sandwich og brødskiver

Sandwich tynne skiver klemt sammen, blir saftige og ikke klissete. Grovt brød eller grove rundstykker delt i to.

Forslag til pålegg:

Smør 2 skiver grovt/halvgrovt brød med kremost (naturell eller med urter). Legg på en skive kjøttpålegg eller smør med leverpostei. Legg eventuelt tynne skiver slangeagurk eller paprika på den ene skiven. Legg den andre over, klem lett sammen.

Del i to til en «håndsandwich» eller i 4 biter og tre på en liten grillpinne, gjerne liten tomat, en bit ost eller en bit paprika.

Matpakke wraps

Bruk wraps/tortillawraps eller lomper. I stedet for tortilla/lomper kan pitabrød fylles med litt dressing, grønnsaker og valgfritt pålegg.

Smør wraps med kremost med urter eller med et tynt lag sennep. Legg over tynne salatblader, tynne osteskiver, eventuelt tynne skiver kjøttpålegg og slangeagurk eller paprika i tynne skiver. Rull fast sammen, del i to og «rull» inn i matpapir, knyt eventuelt bomullstråd rundt slike at papiret holder seg på plass.

Frukt og grønnsaker

Del i biter og legg i en liten boks eller pose. For at eple og banan ikke skal bli mørke press over litt saft fra appelsin.

Pasta og pesto

Kokt fullkorns pastaskruer. Vend inn med pesto og eventuelt litt olivenolje eller bland pesto med litt kesam/yoghurt eller lettrømme. Tilsett kalkun/kylling (middagsrester), skinke pålegg biter eller små kjøttboller, små tomater og staver av slangeagurk/sukkererter og eventuelt paprika.

Smoothies

Frossen frukt for eksempel banan, ananas, mango eller annen frukt i biter. Mos sammen med en stavmikser eller hurtigmikser med iskald juice til passe konsistens. Fyll på en liten termos eller flaske og oppbevar helst kaldt.

Tips: For en litt mer mettende smoothie tilsett 1-2 ss små havregryn eller valnøtter (for de som tåler det) og 1 ss rapsolje naturell. Lag da smoothien tynnere/mer flytende, havregrynene vil svelle gjør smoothien tykkere.

Mellommåltid

Et lite mellommåltid kan være nøtter, rosiner og litt frukt i en egen liten boks eller pose.