Jeg unner ingen å oppleve mitt første år som student

Det ble det for oss alle. Time etter time foran Zoom, håp som kom, men som dro igjen like etter.

Et land som åpnet, men som stengte gang på gang. Heldigvis har sommeren gitt mange av oss et nytt håp, men likevel gruer jeg meg til skolestart.

Selv om vi unge ble prioritert i vaksinekøen, frykter jeg at det samme ikke blir å skje når studentene tropper opp på universitetene første skoledag. Jeg tør rett og slett ikke håpe lenger.

Da det sto på sitt verste, ble vi satt sist. Da ting ble bedre, fikk vi plass. Så hva vil skje om vi får enda en bølge? Hvor vil vi da bli plassert i kampen om godene?

På mitt studie har vi allerede fått beskjed om at deler av undervisningen vil skje digitalt.

Da jeg fikk denne meldingen, sank hjertet. Det sank fordi det var akkurat den samme meldingen vi fikk i fjor, ja nesten identisk.

Fjorårets sommer var også fylt med lette restriksjoner, norgesferier og åpne barer. Likevel traff virkeligheten oss da høsten kom. Da den kom, ble studentene ble satt sist.

Men hjertet mitt sank ikke for meg. Det sank for dere, førsteårsstudentene.

Jeg håper jeg får et normalt studieår, men det er ikke jeg som burde bli prioritert i år.

Som dere voksne nå har gjort; satt oss unge foran i vaksinekøen - er det min tur til å sette noen andre først.

Plassen på skolebenken til høsten burde ikke gå til meg. Den burde gå til førsteårsstudentene.

Fordi jeg unner ingen året jeg hadde i fjor. Mitt første år som student, det som skulle være starten på begynnelsen, som dessverre ble tilbragt på et smalt rom i et kollektiv på fem personer, dag inn og dag ut.

Fadderuken kan ikke bli avlyst, uten den hadde jeg ikke hatt venner i år. Studentsamskipnadene må få lov til å holde fysiske aktiviteter, slik at studenter fra ulike linjer og fakulteter kan møte hverandre og utveksle kunnskap.

Bibliotekene må holdes åpne slik at kollokviegruppene kan møtes og diskutere pensum, samt utfordringer knyttet til faget.

Hvor man ikke føler seg alene om å ikke forstå eller ikke få til. Og sist men ikke minst må vi alle få dagpenger. Slik at vi også har råd til å ikke bare være student, men til å leve.

Da det sto på sitt verste, ble vi satt sist. Heldigvis er det aldri for sent å snu. Jeg håper at jeg til høsten av stolt kan si at regjeringen gjorde feil, men deretter rettet opp i det og lærte.

Jeg håper jeg kan si at jeg kanskje ikke ble prioritert denne gangen, men at de etter meg ble det. Fordi jeg unner ingen å oppleve det første året sitt som student slik jeg gjorde.

Jeg unner ingen i min situasjon å bli satt sist, igjen.

Svare på kronikken? Brenner du inne med noe? Send oss din mening på debatt@tv2.no