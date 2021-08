Brann vurderer ulik straff for spillerne som deltok på nachspielet

Søndag endte Brann sin skandaleuke med tre viktige poeng i kampen mot Sandefjord.

Nå jobber Brann-ledelsen på spreng for å komme til bunns i detaljene omkring hva som skjedde natt til tirsdag, da 12 Brann-spillere hadde nachspiel på Stadion, der syv jenter deltok.

Politiet har startet etterforskning etter å ha mottatt opplysninger om et mulig seksuelt overgrep i forbindelse med en festen, der en fotballspiller har status som mistenkt.

Til TV 2 opplyser sportslig leder Jimmy Nagel Jacobsen at klubben vurderer å gi ulike sanksjoner for spillerne som var med på den famøse festen.

– Saken har utviklet seg fra dag til dag og time til time. Derfor er det viktig at vi får sett på ting over tid og fullstendig får belyst alt innen vi eventuelt sier hvilke konsekvenser det kan bli. Men det er ikke utelukket at det kan bli gjort forskjell på de konsekvensene.

Mistenker at festen var planlagt

Verken Jacobsen og Branns daglige leder, Vibeke Johannesen, legger skjul på at enkelte av spillerne som var på festen har holdt tilbake detaljer om hva som har skjedd på nachspielet.

– Mye har vi fått tidlig, så har vi brukt tid på å få bedre bilde. De var tilbakeholdne i starten. Det er ikke sikkert vi har hele bildet enda, sier Johannesen.

Hun vil ikke si noe om hvilke konsekvenser som venter spillerne.

– Dette er saker som vi vurderer nå, det er derfor vi jobber med å få mer informasjon.

– Spillerne hadde med seg egen alkohol inn på Stadion, var dette planlagt?

– Det er det man begynner å mistenke. De hadde alkohol med seg, for det har jeg sett på et videokamera, men om de hadde kjøpt det hjemme...? Er det så spontant...? Det er akkurat det vi må til bunns i, og som er litt vanskelig å få klarhet i med en gang.

– Har spillerne svart tydelig på om det er planlagt eller ikke?

– Jeg har ikke lyst til å gå i detalj omkring det, for det er akkurat dette vi driver og jobbe med nå. Det får være samtaler vi har internt.

Undersøker om spillerne beholdt sine mobiler

Bergens Tidende har tidligere omtalt at noe av det første som skal ha skjedd etter ankomst Brann Stadion natt til tirsdag, var at mobiltelefonene ble samlet inn fra samtlige festdeltakere.

Ryktet om at det kun var de kvinnelige deltakerne som måtte legge fra seg mobilene, mens spillerne beholdt sine, har nådd Vibeke Johannesen.

– Dette er en av tingene vi må til bunns i.

– Hva sier det om kulturen blant spillerne, dersom disse ryktene viser seg å være samme?

– Vi må til bunns i hva som har skjedd. Som klubb må vi ta gode valg for at dette skal bli mye bedre fremover. Dette er uakseptabelt. Dette kan ikke være Brann bekjent. Det påvirker supportere, samarbeidspartnere og en hel by.

Hun legger til at også uskyldige spillere blir rammet.

– Selv om det var en spillergruppe på 12 som var på festen, var det var ikke alle som var her lenge. Vi opplever at det er ulik grad av involvering i den festen.

Mandag morgen bekreftet styreleder Birger Grevstad overfor BA at Kristoffer Barmen og Mikkel Andersen ikke trener med laget på ettermiddagens økt. Grevstad sier at spillerne selv har valgt dette. Duoen var heller ikke med på søndagens kamp.

Hadde dårlig magefølelse hele uken

På pressekonferansen lørdag opplyste Vibeke Johannesen at hun først fikk informasjon om et mulig overgrep på Stadion på torsdag kveld, fra politiet.

Før dette hadde hun hatt samtaler med to av jentene som hadde vært med på festen. Samt en far til en av jentene.

– Hadde du en dårlig magefølelse etter at du hadde hatt samtaler med disse?

– Jeg har hatt en dårlig magefølelse siden tirsdag. At noen har brutt reglene ved å gå inn på stadion, at det ble drukket alkohol en uke før en utrolig viktig kamp. At de var oppe til langt på natt. Det har bare vært dårlig magefølelse denne uken her.

– Etter samtalene du hadde med jentene og faren, var det noe som tilsa at at det kunne ha skjedd noe straffbart før du fikk info fra politiet?

– Det var vanskelig å for meg å vurdere, det var utrolig mye informasjon fra ulike kilder og et uklart informasjonsbilde i perioder. Det jeg har sagt til de jeg har snakket med er at hvis det er noe som politiet må vite om, må de kontakte politet.

Ikke vurdert egen rolle

Søndag uttalte Branns styreleder, Birger Grevstad at styret er «hands on» på fest-skandalen, men ville ikke uttale seg om han har tillit til daglig leder Vibeke Johannesen.

Selv har ikke Johannesen gjort seg noen tanker om sin egen rolle omkring håndteringen av saken.

– Jeg vært i modus der vi har vært veldig fokusert og prøvd å finne ut hva som har skjedd og ta gode valg sammen for det beste for Brann.

– Var dere for raske med å uttale offentlig at dere la saken død og ville se fremover?

– Vi ønsket å ta dette internt med spillerne. Så dukket det opp ny informasjon som gjorde at det ble et annet informasjonsbehov og som gjør at vi må jobbe med dette, sammen med eksterne. Så det er helt klart at vi var for raske med det.

Hun understreker at den interne prosessen aldri ble satt på pause.

– Vi stoppet aldri arbeidet med å finne ut hva som har skjedd, dialogen med spillerne og eksterne stoppet aldri.

TV 2 har vært i kontakt med styreleder Birger Grevstad som henviser alle spørsmål til daglig leder, Vibeke Johannesen.