E-tjenesten bidrar i evakueringen av nordmenn i Afghanistan

En talsperson for det amerikanske militæret sa mandag ettermiddag til Reuters at de må rydde rullebanen i Kabul fri for mennesker før de fortsetter.

Alt norsk personell tilknyttet ambassaden i Kabul er blitt evakuert ut av Afghanistan, opplyser forsvarssjef Eirik Kristoffersen til VG mandag ettermiddag.

Ifølge The New York Times skal amerikanske styrker ha skutt og drept minst to væpnede menn i kaoset og trengselen på flyplassen i Kabul.

Viseadmiral Nils Andreas Stensønes er sjef for Etterretningstjenesten. Foto: Sverre Saabye / TV 2

Får E-bistand

Det gjenstår fortsatt noen lokalt ansatte og deres familier i Kabul som også skal evakueres.

Situasjonen er etter forholdene bra for den norske sanitetsstyrken ved feltsykehuset i Kabul, ifølge Forsvaret.

Den norske saniteten beskyttes av amerikanske sikkerhetsstyrker, opplyser Forsvarets operative hovedkvarter (FOH).

– Det amerikanske sykehuset med norsk personell leverer sanitetstjenester og er operativt, sier oberstløytnant Ivar Moen ved FOH til TV 2.

Det norske utenriksdepartementet har ikke ønsket å kommentere fortløpende på den pågående situasjonen.

Norsk etterretning er koblet inn, bekrefter Etterretningstjenesten til TV 2.

– For å sikre at norske myndigheter har et best mulig beslutningsgrunnlag deler Etterretningstjenesten løpende informasjon og vår situasjonsforståelse med UD og Forsvaret, sier viseadmiral Nils Andreas Stensønes til TV 2.

FOH sier at de har bistått UD i evakueringen, men ønsket mandag ikke å kommentere evakueringsoperasjonen.

– TV-bildene tilsier at rullebanen i Kabul ikke er operativ, og at man må ha kontroll. Sammen med våre amerikanske allierte gjøres det en kontinuerlig evaluering av situasjonen. sier oberstløytnant Moen.

Taliban-krigere i presidentpalasset i Kabul. Foto: Zabi Karimi/AP/NTB

– Veldig ustabilt

Talibans overtakelse av makten i Kabul førte til panikk og kaos.

Mandag morgen hadde store menneskemengder tatt seg inn på flyplassen, hvor de forsøkte å ta seg inn i flyene.

Statsminister Erna Solberg bekreftet mandag i 12-tiden at nordmenn var evakuert ut av Afghanistan, men ville ikke gi ytterligere kommentar av sikkerhetsmessige grunner.

– Det er en veldig ustabil situasjon på flyplassen, rundt det som skjer nå. Derfor er det viktig at våre folk som jobber med evakueringen får ro og mulighet, slik at vi kan hjelpe flest mulig, sa statsminister Erna Solberg til TV 2 i 12-tiden.

Videoer postet på sosiale medier viser fortvilte mennesker som løper etter et amerikansk C-17 militært transportfly som takser på rullebanen. Flere av dem klamret seg fast da flyet var i ferd med å ta av.

Det er også kommet ubekreftede meldinger om personer som har falt ned fra fly som har tatt av.

Ifølge nyhetsbyrået Reuters har minst fem mennesker mistet livet på flyplassen. Wall Street Journal melder at tre mennesker er døde.

Afghanere ved flystripen. Foto: Shakib Rahmani/AFP/NTB

Det er ikke kjent om de døde har blitt skutt eller trampet ned. Reuters' melding om situasjonen siteres blant annet av Al Arabiya.

Amerikanske styrker har avfyrt varselskudd for å stanse hundrevis av afghanere å innta flystripen.

– Folkemengden var ute av kontroll. Vi fyrte av skudd for å løse opp i kaoset, sier en amerikansk talsmann til Reuters.

BBC-journalisten Nicola Careem har tvitret en video, som viser hvordan folk desperat prøver å komme seg med fly.

An Apache appears to be doing crowd control to clear the runway for a C-17 military transport aircraft at Hamid Karzai International Airport in Kabul, as hundreds of people are trying to get on flights out of Afghanistan. pic.twitter.com/UzuMqiNjKc — Christiaan Triebert (@trbrtc) August 16, 2021

Dataanalytikeren Massouma Tajik (22) forteller til nyhetsbyrået AP at hun hørte skudd da en gruppe menn og kvinner forsøkte å klyve om bord på et fly.

This is, perhaps, one of the saddest images I've seen from #Afghanistan. A people who are desperate and abandoned. No aid agencies, no UN, no government. Nothing. pic.twitter.com/LCeDEOR3lR — Nicola Careem (@NicolaCareem) August 16, 2021

– Jeg føler meg veldig utrygg her. De avfyrer skudd i luften, sa en kilde på stedet til nyhetsbyrået AFP mandag.

Afghanske luftfartsmyndigheter har opplyst at alle kommersielle flygninger fra Kabul er kansellert. USA har overtatt kontrollen over flytrafikken.

– Det vil ikke bli noen kommersielle flygninger fra Hamid Karzai lufthavn for å unngå plyndring. Vennligst ikke dra i all hast til flyplassen, heter det i en uttalelse fra luftfartsmyndighetene.

Mandag morgen bekrefter utenriksminister Ine Eriksen Søreide overfor TV 2 at flere norske ansatte ved ambassaden i Kabul er evakuert ut av Afghanistan natt til mandag.

– Jobber på spreng

– Jeg kan bekrefte at vi i natt har fått evakuert ut norske ansatte, men vi er midt i en evakueringsoperasjon, så jeg ønsker ikke å gi noen ytterligere detaljer om det av hensyn til sikkerheten til dem det gjelder, sier Eriksen Søreide.

Hun beskriver situasjonen i Kabul og Afghanistan som uoversiktlig.

– Situasjonen i Kabul er nå uoversiktlig og kaotisk og det er lite bekreftet informasjon som kommer ut derfra, men vi jobber nå på spreng med å få evakuert de vi skal ha ut, sier hun.

TV 2s utenriksreporter Fredrik Græsvik som befinner seg i Kabul, forteller at folk frykter for at Taliban vil starte med lynsjing av de som har bistått vestlige ambassader og styrker.

Han sier at Taliban har omringet et område som har vært antatt trygt, og der vestlige diplomater og ambassadepersonell har søkt dekning.

– Taliban har forsøkt å ta kontroll over det, men har blitt møtt med hard motstand, både av sikkerhetsvakter, britiske soldater og amerikanske kamphelikoptre, sier Græsvik i 13-tiden.

Søndag gikk islamistbevegelsen inn i den afghanske hovedstaden, etter en offensiv der de i løpet av uker tok kontroll over det krigsherjede landet.

11 dagers offensiv

Mens Taliban tok kontroll over Kabul, flyktet president Ashraf Ghani fra landet.

Etter å ha tatt presidentpalasset i Kabul, erklærte Taliban at krigen i Afghanistan er over, ifølge Al Jazeera.

– Denne dagen er en stor dag for det afghanske folket og mujahedin. De har sett resultatene av sin innsats de siste 20-årene, sier Taliban-talsmann Mohammad Naeem til Al Jazeera.

Lynoffensiven tok 11 dager.

Et Taliban-medlem står utenfor flyplassen. Foto: Reuters/NTB

Forrige søndag falt storbyen Kunduz, lengst i nord i Afghanistan.

Kunduz hadde vært et mål for Taliban lenge. De inntok byen i korte perioder i 2015 og 2016, men klarte ikke å holde den lenge.

Opprørsbevegelsen hadde frem til da tatt kontroll over store deler av den afghanske landsbygda og beleiret flere provinshovedsteder. Opprørerne hadde også tatt kontroll over grenseoverganger til naboland.

Flere land har evakuert

Europeiske land jobbet mandag på spreng for å få personell ut av Afghanistan. Også EU gjør sitt beste for å hente ut sine utsendte og lokalt ansatte.

Alt utsendt personell på den svenske ambassaden i Kabul er ute av Afghanistan, opplyser utenriksminister Ann Linde.

Linde bekrefter evakueringen av 19 ansatte til Doha i Qatar på en pressekonferanse mandag formiddag. USA bisto med helikopter i evakueringen av det svenske ambassadepersonellet.

Utenriksministeren sier myndighetene jobber for å kunne hente ut lokalt ansatte og deres familier, men legger til at det er mange hindringer i veien.

Natt til mandag opplyste Danmarks forsvarsminister Trine Bramsen at det danske forsvaret sent kvelden i forveien hadde evakuert en gruppe dansker og nordmenn fra Afghanistan. Operasjonen skjedde under «meget vanskelige forhold».

Det er fortsatt dansker igjen, sier forsvarsministeren mandag formiddag ifølge dansk TV 2.

– Svært utfordrende

Flere hundre dansker og lokalt ansatte har mandag ettermiddag fortsatt ikke blitt evakuert fra Kabul, ifølge utenriksminister Jeppe Kofod.

– Det dreier seg om hundrevis av personer. Vi har også kontakt med våre lokalt ansatte ved ambassaden. Det er selvfølgelig svært utfordrende. Mobilnettet faller ut, og det er vanskelig å kommunisere, sier Kofod til Danmarks Radio.

Amerikanske soldater på flyplassen i Kabul mandag. Foto: Shakib Rahmani/AFP/NTB

Danmarks statsminister Mette Frederiksen beskriver situasjonen som katastrofal.

– Vi jobber døgnet rundt, og dere kan selv se bildene fra flyplassen i Kabul. Det har vært et svært dramatisk døgn. Situasjonen er ikke bare alvorlig, den er katastrofal, sier Frederiksen mandag.

Avisen Helsingin Sanomat skriver at finske styrker har evakuert ansatte fra den finske ambassaden. De ble fløyet ut i et amerikansk fly, ifølge avisens kilder.

Italia evakuerte 70 ambassadeansatte og lokalt ansatte, og flyet landet i Roma mandag ettermiddag.

Tsjekkia har evakuert 46 personer, ifølge statsminister Andrej Babis, mens Saudi-Arabia opplyser at de evakuerte personell søndag.

Frankrike vil begynne evakueringen av franske statsborgere og afghanske kollegaer mandag, opplyser forsvarsdepartementet i Paris. Evakueringene skal pågå ut dagen mandag.

– På en base vi har i De forente arabiske emirater, har vi organisert kapasitet for å motta de første evakueringene, sier forsvarsminister Florence Parly.

Den britiske forsvarsministeren Ben Wallace sier at myndighetene jobber med å hente ut over 1500 personer de to neste dagene. Australia sender transportfly for å hente hjem over 130 australske borgere og deres familier.

Kina og Russland evakuerer ikke

Russlands ambassadør til Afghanistan skal møte Taliban, opplyser det russiske utenriksdepartementet.

– Ambassadøren vår er i kontakt med Taliban-lederskapet, og i morgen vil han møte Talibans sikkerhetskoordinator, sier talsperson Zamir Kabulov for det russiske utenriksdepartementet til radiokanalen Ekho Moskvij.

Russland vil bestemme seg for om de skal anerkjenne en Taliban-regjering når de har vurdert atferden til det nye regimet, ifølge Kabulov.

Afghanere har flyktet inn på rullebanen. Foto: AFP/NTB

Kinas ambassade i Kabul antydet søndag at de har vært i kontakt med Taliban og vil bli i Kabul. Russland evakuerer bare deler av sitt ambassadepersonell.

Kinas ambassade sier de har bedt «de ulike partene» i landet ivareta sikkerheten til kinesiske borgere og sikre Kinas interesser, skriver South China Morning Post.

– Ambassaden vi ta ytterligere skritt for å minne kinesiske borgere om å følge nøye med på sikkerhetssituasjonen, ta ytterligere forholdsregler og unngå å gå utendørs, heter det i en uttalelse fra ambassaden.

Russland sa søndag at de ikke ville evakuere sin ambassade, men sier mandag at deler av staben skal evakueres.

En talsmann for Taliban sa søndag de har forsikret «alle ambassader, diplomatiske sentre, institusjoner og utenlandske borgere » i Kabul om at de fortsatt vil være trygge.

På et møte i juli fikk Kinas utenriksminister Wang Yi forsikringer fra Afghanistan om at ingen skal få «bruke afghansk territorium til i utføre handlinger som er skadelige for Kina». Kina er bekymret for hva utviklingen i Afghanistan kan bety for Turkestans islamistiske parti, som Kina gir skylden for uroen i den vestkinesiske provinsen Xinjiang.