Advarer mot hårfjerningstrend: – Skadene er fortsatt synlige

TV 2 HJELPER DEG: Etter å ha sett reklame for et hårfjerningsapparat i sosiale medier, bestemte Christine Tufte (33) seg for å prøve det. Det angrer hun på i dag.

Tufte forteller at hun begynte å bli lei av å barbere, og derfor lette etter en mer permanent hårfjerningsmetode. Hun så flere influensere reklamere for IPL-apparater, og da en influenser hun oppfatter som oppriktig reklamerte for Mandy Skin, bestemte hun seg for å gå til innkjøp av et selv. Det angrer hun på i dag.

– Jeg brukte det en gang, og reagerte på at det var veldig sterkt lys. Lyset var så sterkt at mannen og ungen min som var i rommet reagerte og sa: «jøss, dette kan ikke være bra for oss», forteller Tufte.

MERKER: Beinet til Christine hadde tydelige sår etter behandlingen. Foto: Privat

– Maskinen går opp til fem, men jeg brukte den på intensitet nummer fire. Det stakk litt først, så var det som det begynte å brenne. Det var som å være skikkelig solbrent, og gjorde ordentlig vondt. Da jeg kledde av meg noen timer senere, så jeg at det var sår og blemmer, sier hun.

– Jeg kunne blitt ødelagt for livet

IPL står for intenst pulserende lys, og skal fjerne hår ved hjelp av lysimpulser. Hudlege ved Hudklinikken i Oslo, Jon Langeland, forteller at IPL er et billigere alternativ til andre laserbehandlinger, fordi den benytter seg av en blitzlampe som ikke gir bestemte bølgelengder, men i stedet bruker filtre for å få fram mest mulig av de effektive bølgelengdene.

FREMDELES SYNLIG: Tre måneder senere kan man fremdeles se merker på Tuftes legger. Foto: Privat

Langeland forteller at det ufiltrerte lyset som ikke har effekt på hårene kan gi uønsket varmeutvikling. Dette kan gi skade på huden.

– Stort sett har vi sagt at slike apparater ikke er effektive nok til å gi permanent hårfjerning. Det skal være så lav energi at det skal være viktigere at det ikke gir bivirkninger enn at det gir god effekt. Vi pleier å si at disse apparatene ikke er farlige, men at det ikke er sikkert at de fungerer, sier hudlegen.

– Grunner til at hun likevel har fått skade kan være at det kanskje ikke er optimale filtre i produktet, eller at det er noe galt med varmekilden eller lampen, så man får en uspesifikk brannskade som kan gi blemmer, forteller han videre.

Tufte forteller at hun tre måneder senere fremdeles har merker etter sårene. Derfor vil hun nå stå frem for å advare andre.

– Jeg har en venninne som er helsesykepleier som sa at dette var skikkelige brannsår, og at jeg burde advare folk. Hadde jeg gjort dette i ansiktet kunne jeg blitt ødelagt for livet. Jeg har fortsatt synlige merker tre måneder senere, sier hun.

Provosert over svarene

Da Tufte så merkene hun fikk etter behandlingen, tok hun kontakt med leverandøren Mandy Skin. Da fikk hun beskjed om at det virket som nivå fire var for sterkt for henne, og at hun skulle få pengene tilbake. Svarene får 33-åringen til å reagere.

REAGERER: Hudlege Jon Langeland Foto: Hudklinikken

– Jeg oppfatter at de bare mener jeg var uheldig, og da blir jeg provosert. Jeg tenker at det kan hende at det bare var noe galt med akkurat dette produktet, men da synes jeg det er rart at de ikke tok det inn for å se på det, sier hun.

Også hudlege Langeland reagerer på at produktet ikke ble tatt inn til ytterligere testing.

– I utgangspunktet skal ikke disse lampene være sterke nok til at man skal kunne brenne seg. Derfor er å sjekke lampen det første jeg ville gjort. De selger dette produktet til mange. Som selger må man tenke at dette kan være en teknisk feil. Da er det grunnleggende at man tar inn apparatet og sjekker, mener han.

– Dette er jo godkjent til slik bruk fordi det skal være trygt. Det er beregnet til å brukes av ufaglærte. Det skal ikke være lett å gjøre en feil. Hvis denne bivirkningen er noe selger ikke reagerer på blir spørsmålet om det er noe de har vært borte i før, slår han fast.

Tufte sier hun vil fortelle sin historie for å varsle andre, og spesielt foreldre.

– Det kreves ingen verifisering når man kjøper det, så de vet ikke om jeg er tolv eller 33 år. Jeg begynner å bli eldre og bryr meg ikke så mye, men det er skummelt at mine eller andres barn kunne kjøpt det. Det er mange 12-13-åringer som begynner å få hår og kunne kjøpt det etter å ha sett influensere reklamere for det. Det er sykt hvis 12-13-åringer kan bruke dette, mener hun.

– Det er veldig leit

Konfrontert med påstandene fra Tufte, svarer Mandy Skin at de synes det er veldig leit å lese om Tuftes opplevelse.

ADVARSEL: Denne advarselen står i manualen. Foto: Mandy Skin

ADVARSEL: Slik ser advarselen i manualen ut. Foto: Mandy Skin

– Vi hører på all feedback som Christine gir. Vi er alltid opptatt av å være tydelige på kommunikasjonen rundt IPL-teknologi og vårt produkt. Vi understreker at det er høyst viktig at man leser manualen og gjør seg kjent med den informasjonen vi gir før bruk, skriver de.

– Vi oppfordrer alltid til man skal lese og følge hva som står i manualen og ta hensyn til hvilke risikoer som finnes med IPL-teknologi om ikke instruksjonene følges, skriver de videre, før de henviser til en side i manualen der det beskrives hvordan man skal teste produktet på et mindre område først.

Dette skal man gjøre for å se om huden tåler teknologien og sjekke at man bruker rett styrke, skriver de.

– Våre instruksjoner er av samme type som hos de største IPL-aktørene, så vi kan ikke se at vi skiller oss fra andre seriøse aktører. Vi bruker både samme teknologi og lignende manualer, fortsetter de.

– Om man følger instruksjonene kan man trygt benytte seg av vårt produkt.

Mandy Skin avviser at de ikke ønsket å få produktet returnert, men svarer ikke på om de ville testet det dersom det hadde blitt gjort.

– Da Christine snakket med kundesupport, ble hun tilbudt en betalt returseddel. Dette svarte ikke Christine på, men vi tar fortsatt gjerne imot produktet.

De forteller at de ikke ønsker å selge produktet til barn under 18 år.

– Vi anbefaler ikke bruk av IPL dersom man er under 18, og jobber med å rette markedsføringen inn mot folk over 18, skriver Mandy Skin.