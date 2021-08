Ny undersøkelse: Går på strøm halvparten av tiden

Det er ikke bare med elbiler vi nordmenn har vært tidlig ute. Også på ladbare hybrider har Norge vært et lite foregangsmarked, godt hjulpet av at disse bilene kommer gunstig gjennom avgiftssystemet vårt.

Nå begynner også resten av Europa å komme etter. Salget av ladbare hybrider økte med mer enn 255 prosent i andre kvartal i år, sammenlignet med samme periode i fjor. Samlet hadde 8,4 prosent av nybilsalget denne drivlinjen.

Helt siden de ladbar hybridene begynte å gjøre seg gjeldende, har det vært spesielt én usikkerhet rundt biltypen: Nemlig hvor mye de egentlig blir kjørt på strøm. Særlig i starten var den elektriske rekkevidden høyst begrenset. Skulle du utnytte drivlinjen godt, måtte du ha nesten bare småkjøring og du måtte lade svært ofte.

9 av 10 kjøper ladbar hybrid

Etter hvert har imidlertid både batteripakker og rekkevidde på strøm øk. Og nå viser anonymiserte kjøretøydata for Europas mest solgte ladbare hybrid så langt i år at 49 prosent at kjøredistansen gjøres på ren elektrisistet.

Bilen er Ford Kuga, som kom på markedet første gang i fjor og som er en stor suksess for Ford. Bare i løpet av juni ble det solgt 6.300 Kuga ladbar hybrid i Europa.

Det er flere enn alle andre modeller i segmentet med denne drivlinjen solgte til sammen. I Norge er det så langt i år solgt 811 Kuga ladbar hybrid. Nærmere 9 av 10 solgte eksemplarer er ladbar hybrid.

Denne har noe bestselger-Kugaen mangler

Dette er tredje generasjon av Fords familie-SUV, bilen har i mange år solgt bra i det norske markedet.

225 hestekrefter

– Disse dataene viser at våre kunder bruker bilen sin i elektrisk modus så mye som mulig. Vi er i ferd med å skape en elektrifisert fremtid for Ford. Det faktum at Kuga ladbar hybrid er den mest solgte ladbare hybriden i Europa viser at mange kunder setter pris på dette, sier Ford-sjef Roelant de Waardm, i en pressemelding.

Kuga ladbar hybrid har en drivlinje hvor en elektrisk motor sammen med en 2.5-liters bensinmotor leverer 225 hestekrefter. Offisielt forbruk er 0,14 l/mil og CO2 utslippet er på 32 gram/kilometer. Som vanlig for denne biltypen er de tallene høyst teoretiske og avhenger veldig mye av kjørestil og lading.

Les vår test av Kuga som ladbar hybrid her

Fire forskjellige kjøremodus gjør det enkelt å utnytte drivlinjen best mulig.

Ladet 89 av 100 dager

Den elektriske rekkevidden målt etter WLTP-målemetoden er opptil 56 km ved kombinert kjøring og 68 km ved bykjøring. Sjåføren kan selv styre når bilen skal kjøre elektrisk. Dette gjøres ved hjelp av kjøremodusene "EV Auto", "EV Now", "EV Later" og "EV Charge".

De anonymiserte dataene fra den faktiske bruken av Kuga ladbar hybrid i Europa så langt i år viser at:

Hele 49 prosent av kjørelengden de har tilbakelagt har skjedd helelektrisk.

Mer enn 2/3 av kjøreturene den har blitt brukt til er 50 kilometer eller kortere og kunne kjøres helelektrisk. Av mer enn 633.000 turer har mer enn 420.000 vært mulig å kjøre på ren elektrisitet.

Gjennomsnittsturen var på 52 kilometer.

For hver 100. dag med kjøring ble bilen ladet 89 ganger.

45 prosent av ladingen skjedde på natten.

Helt unik Ford dukket opp etter 50 år

Den offisielle rekkevidden på strøm er inntil 56 kilometer. Brooms erfaring med bilen tilsier at det er realistisk.

Mustang er bestselgeren

I likhet med svært mange andre bilprodusenter er Ford i gang med en omfattende omstilling til elektrisitet.

I midten av 2026 skal 100 prosent av deres personbilmodeller i Europa tilbys som helelektriske eller ladbare hybrider. I 2030 forventer Ford at alle personbiler de selger i Europa vil være helelektriske.

I Norge er elektriske Mustang Mach-E nå bestselgeren, den har solgt i betydelig antall etter at de første eksemplarene rullet inn i landet tidligere i år.

Plutselig ble alt snudd på hodet: Her skulle det vært palmer og strender...

Se video av Ford Kuga under: