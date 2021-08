Fotballryktene: – Erkerivalene kjemper om ettertraktet måltyv

Fiorentina-spissen Dusan Vlahovic er en spiller flere klubber er ute etter. Atlético Madrid skal allerede ha fått avvist et bud på serberen, men nå melder Mirror at både Arsenal og Tottenham er interesserte i 21-åringen. Ifølge Corriere dello Sport ønsker italienerne seg minst 760 millioner kroner for angriperen. Vlahovic scoret 21 Serie A-mål forrige sesong.

Kylian Mbappé skal ha avslått PSG sitt tilbud om en ny seksårs-kontrakt. Det skriver Marca. Avisen hevder at den franske stjernen foretrekker en overgang til Real Madrid når hans nåværende kontrakt går ut neste sommer.

Den spanske landslagsstopperen Pau Torres har avvist Tottenham. Den engelske klubben skal ha vist interesse for Villarreal-spilleren, men han ønsker heller å spille Champions League med sin nåværende klubb enn å spille Conference League med Spurs. Det hevder Marca.

Burnley er ikke kjent for å bruke mye penger på spillere som holder til utenfor de britiske øyer, men nå ser de ut til å gjøre et unntak. The Sun hevder at Lyon-spilleren Maxwel Cornet nærmer seg PL-klubben. 24-åringen spiller landslagsfotball for Elfenbenskysten.

Barcelonas økonomi er presset. Nå skriver Sport at gigantklubben kun kommer til å handle inn forsterkninger dersom de mottar en solid overgangssum for Martin Braithwaite.

En annen som kan være på vei bort fra Barca er Miralem Pjanic. Juventus skal være lystne på å hente tilbake midtbanespilleren kun ett år etter han ble solgt. Ifølge Calciomercato skal katalanerne være villig til å la 31-åringen forlate klubben gratis.

Veteranen Gary Cahill er klubbløs etter sitt opphold i Crystal Palace. Nå melder Sun at Bournemouth, Norwich og Rangers alle er interesserte i 35-åringen.