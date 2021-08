Minst 1200 personer død etter jordskjelvet i Haiti

Regjeringen i Haiti har erklært unntakstilstand etter jordskjelvet på styrkegrad 7.2 som rammet landet. Mer enn 5.700 personer er skadet, skriver AP News.

Det amerikanske jordskjelvsenteret USGS rangerte skjelvet til «rødt skadenivå», som blant annet betyr at det er «sannsynlig med høye dødstall». Tidligere hendelser med rødt skadenivå har krevd internasjonal nødhjelp.

Røde Kors skriver i en pressemelding at de forbereder hjelpeinnsatsen på Haiti.

– Den viktigste hjelpen nå er å redde liv og helse og få folk i sikkerhet i tilfelle etterskjelv. De nærmeste dagene vil akutt helsehjelp og traumebehandling være viktig i tillegg til sikre tilgang til mat, vann og tak over hodet, sier seniorrådgiver Morten Tønnesen-Krokan, som selv deltok i katastrofeteamet for Haiti etter jordskjelvet i 2010, da over 200.000 mennesker mistet livet.

Ifølge Tønnessen-Krokan gjør Haitis infrastruktur landet ekstra sårbart for jordskjelv.

– Det handler først og fremst om bygningsmasse. Bygningene dårlig rustet til å tåle jordskjelv, og raser lett sammen.