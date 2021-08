– Det eneste som betyr noe er å bygge opp tilliten igjen

Eirik Horneland og Brann-spillerne er tydelige på at seieren mot Sandefjord handlet om mye mer enn tre poeng.

Søndag fikk Brann en etterlengtet opptur da rødtrøyene slo Sandefjord 3-2 i Eliteserien. Uken inn mot den viktige kampen var preget av nachspielet på Brann Stadion, en episode som endte med politisak mot en av deltakerne.

I intervjuet med TV 2 etter søndagens kamp var Brann-trener Eirik Horneland klar på at fokuset ikke var på fotball dagene før oppgjøret mot hvalfangerne. For ham var det viktigere å bygge opp tilliten som klubb og han gledet seg derfor ekstra over sliteseieren mot Sandefjord.

– For meg er det viktig at vi tar seieren på en måte som viser gode holdninger og gode verdier. Det er det eneste som betyr noe for oss nå. Vi er nødt til å gjenreise tillit. Det ligger masse muligheter i en krise og de skal vi ta, sier Horneland til TV 2 og legger til:

– Både sportslig og utenomsportslig så står vi i en krise. Vi må jobbe hver eneste dag for å bygge karakter og holdning i laget. Det er det eneste det handler om.

Se alle målene fra Branns seier mot Sandefjord øverst!

TILLIT: Eirik Horneland sier Brann må jobbe hardt for å vinne tilbake tilliten i Bergen. Foto: Marit Hommedal

– Vi er en gruppe som vil bevise noe

Klubbkaptein Daniel Pedersen, som scoret kampens første mål søndag, er enig med sin hovedtrener.

– Vi vil bygge opp tilliten som er brutt, og det er vi i gang med. Vi viste i dag at vi er en gruppe som står sammen, som vil bevise noe, sier Pedersen, og legger til at seieren mot Sandefjord var ekstra viktig.

– Det er første skritt på å gjenoppbygge tillitten. Det er viktig for klubben å vinne en kamp i Eliteserien igjen. Vi får troen på at det kan gå.

MÅL: Daniel Pedersen scoret kampens første mål søndag. Foto: Marit Hommedal

Ruben Kristiansen, som la inn innlegget som endte med straffesparket som ga 3-2-målet til Brann, sier uken har vært svært tung for alle i og rundt klubben.

– Det er en vanskelig sak og det er mange involvert. Vi tenker på det beste for alle parter også vil vi at sannheten skal komme ut. Jeg tror det er viktig å komme videre som enkeltmennesker og som klubb, sier han og legger til:

– Det betydde mye mer enn en vanlig seier. Det handler om å bygge opp tillit, og det er ikke gjort på én dag, eller uke eller måned. Det må vi vise over tid, og vi begynte i dag.

Venstrebacken innrømmer til TV 2 at det sportslige ikke har vært i hodene til spilleren denne uken. Han sier de omtrent ikke gikk gjennom Sandefjords spill før kampen.

– Vanligvis så analyserer vi motstandere og hva vi skal gjøre, men nå var det rett og slett ikke tid til det. Det har bare vært utenomsportslige ting som har preget oss. Oppladningen har vært dårlig, men vi klarte å krige oss til tre poeng i dag. Det viktigste var å gjenoppbygge forholdet til de som er glade i Sportsklubben Brann, sier nordlendingen.

Takker supporterne

Før kampen protesterte klubbens supportere med å være stille til det var spilt 19 minutter og åtte sekunder, da klubben er stiftet i 1908.

– Vi er ikke i en posisjon der vi kan stille krav til noe som helst. Vi er utrolig takknemlig for at de støttet oss i denne kampen, sier Pedersen.

– Det var veldig rart å komme ut og bli møtt med stillhet. Velfortjent, tenkte jeg, og så må vi ta det til oss, sier Kristiansen.

Etter seieren var tonen en annen. Da sto supporterne og Brann-spillerne sammen og sang Nystemten.

– Det var et stort øyeblikk å høre dem synge Nystemten. Jeg tror ikke jeg har opplevd det i min tid at de har sunget den etter kampen, sier den danske kapteinen.

SANG FOR FULL HALS: Brann-spillerne sto igjen og sang sammen med supporterne etter kampslutt søndag. Foto: Marit Hommedal

Kristiansen takker supporterne for støtten, men sier at tilliten ikke er vunnet tilbake med én seier.

– Vi kan ikke si vi har fortjent det enda. Vi vil vise oss fra vår beste side, og da vi ikke har gjort det må vi tåle og bli pepet på og at folk sier hva de mener. Det må vi være voksne nok til og over tid skal vi klare å stå sammen.