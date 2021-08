Mann pågrepet etter skyting på Skøyenåsen T-banestasjon

To personer ble skutt i en T-banevogn som stod ved Skøyenåsen T-banestasjon, søndag kveld.

– Vi fikk inn veldig mange meldinger klokken 20.15 om at det hadde blitt avfyrt skudd inne på Skøyenåsen T-banestasjon. Der fant vi én person som var skutt, og kort tid etter ble det funnet en person til. Det er to fornærmede i saken, sier Sven Christian Lie til TV 2.

Operasjonsleder Tor Gulbrandsen sier at begge de fornærmede, to unge menn, har skuddskader, og at det dreier seg om alvorlige skader.

Begge ble sendt til Ullevål sykehus.

BLÅLYS: Skøyenåsen T-banestasjon ligger øst i Oslo. Foto: Karoline Aga/TV 2

Mann pågrepet

En mann i 30-årene har blitt pågrepet i forbindelse med hendelsen.

– Vi tror vi har tatt rett mann, sier innsatsleder Tore Barstad til TV 2.

Gulbrandsen sier at mannen er kjent for politiet fra tidligere hendelser.

Han vet imidlertid ikke om den antatte gjerningsmannen kjente til de fornærmede fra før, eller hva som var foranledningen til hendelsen.

– Det er det som vi nå må jobbe med å avklare.

Politiet skriver at alt tyder på at mannen handlet alene, men at de likevel fortsatt jobber med å avklare om det er flere gjerningspersoner.

– Datteren min hørte to skudd

Fra leiligheten sin i tredje etasje så Mohammed Shera at folk løp ut fra T-banen i full panikk.

Selv hørte han ingen av skuddene, men sier selv at han så begge de skadde unge mennene bli fraktet inn i hver sin ambulanse.

– Datteren min på 13 år hørte to skudd og så en mann løpe nedover jernbanesporet. Det er veldig rart å løpe den veien, sier Shera til TV 2.

Gjennomfører avhør

Politiet melder at de har startet en bred etterforskning i saken, og at de har sikret åstedet.

Nå jobber de med å gjennomføre avhør og å sikre bevis i saken.

Aftenposten skriver at øyenvitner har sett en mann løpe langs T-banesporet, hoppet over et gjerde og løp videre i retning sentrum etter hendelsen. Vitnene forteller også til avisen at han lukket jakken, «som for å skjule noe».

Bevæpnet politi

Politiet er på stedet med bevæpnede styrker og politihunder. Det er også et politihelikopter over stedet.

TV 2s reporter på stedet melder at tre bevæpnede politimenn fra politiets beredskapstropp gikk inn i en blokk i nærheten av T-banestasjonen.

Klokken 21.24 opplyser reporteren at politiet virker som å ha kontroll på stedet.

Vaktkommandør i Oslo brann- og redningsetat, Lars Lindal, sier til TV 2 at de er igjen på stedet «med et par biler», for å bistå.

Stengt T-bane

Sporveien skriver på Twitter at linje 3 er stengt i begge retninger på grunn av hendelsen ved Skøyenåsen. De skriver videre at de jobber fortløpende med å sette i gang trafikken igjen.

Klokken 22.34 skriver de at det går buss for T-bane fra Hellerud retning Mortensrud.

Skøyenåsen T-banestasjon ligger i bydel Østensjø, øst i Oslo.