Braithwaite herjet i første kamp uten Messi: – Veldig bra seier for lagmoralen

Barcelona - Real Sociedad 4-2

Det var en spesiell anledning som utspilte seg på Camp Nou da Barcelona for første gang siden 2004 skulle spille en kamp uten Lionel Messi i klubben.

Som varslet ble Lionel Messi hyllet i det kampen rundet ti minutter. Supporterne sang og applauderte argentineren som tok avskjed med klubben for bare dager siden.

Messi-rop og spontan applaus i minutt 10 i Barcelona. pic.twitter.com/BtMOnNYZ9H — Eirik Nesset Hjelvik (@EirikNH) August 15, 2021

Det var ikke bare Messi som skulle bli bejublet, for Barcelona leverte en god kamp i serieåpningen mot Real Sociedad.

Martin Braithwaite tok ansvar og scoret to mål i 4-2-seieren. Dermed var det omsider noe å glede seg over for Barca-fansen etter noen turbulente uker.

– De jobbet sammen, kriget for hver eneste ball og en veldig bra seier for lagmoralen dette her, sier ekspert Morten Langli i La Liga-studioet.

Gikk ned i lønn - scoret

Nysigneringen Memphis Depay viste seg frem nesten umiddelbart. Han slo inn et frispark som Gerard Pique stanget inn i mål.

– Det er mange Messi-drakter, men også Pique-drakter. Han er en kontinuitetsbærer i Barcelona. Når Pique akkurat får hodet på den er det sjanseløst for keeper, sa kommentator Endre Olav Osnes.

Depay ble akkurat registrert i tide til kampen, nettopp på grunn av Pique. Forsvarsspilleren gikk kraftig ned i lønn tidligere denne uken for å få godkjent de nye signeringene grunnet La Ligas lønnsrestriksjoner.

– For meg var det et enkelt valg. Det var en gest ovenfor klubben. Det er klubben, familien og livet mitt. Jeg er født og oppvokst her, og klubben betyr utrolig mye for meg, sa Gerard Pique etter kampen.

Braithwaite-dobbel

Barcelona fortsatte å kjøre, og like før pausen doblet Martin Braithwaite ledelsen. Dansken headet inn et perfekt innlegg av Frenkie De Jong.

– Martin Braithwaite får starte seriepremieren og takker for tilliten med et kontant hodestøt, utbrøt Osnes.

Angrepsspilleren var ikke ferdig for dagen. Før timen var spilt dukket Braithwaite opp på en retur og økte ledelsen til 3-0 for katalanerne.

Han scoret to mål på elleve starter og atten innhopp forrige sesong. Nå tok det bare timen å komme opp i samme antall for dansken.

Frisparkperle

Det så meget komfortabelt ut for Barcelona, men la Real ga seg ikke. Først var Julen Lobete frempå og tente et håp.

Det ble ytterligere forsterket da Mikel Oyarzabal prikket inn et nydelig frispark med fem minutter igjen å spille.

Istedenfor utligning punkterte Barca kampen. Martin Braithwaite serverte et ferdigscoret innlegg til Sergi Roberto som løp inn spikeren i kista.

Barcelona red av stormen og vant til slutt 4-2.