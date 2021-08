TV 2s statsministermåling: Bare 1 av 7 vil ha Trygve

Det er bare seks dager siden forrige statsministermåling, men trenden er tydelig:

Siden mandag har velgernes tro på Vedums statsministerkandidatur falt ytterligere, ned fra at 20 prosent av de med en mening svarte at de trodde Vedum ville bli statsminister i juni, til bare 6 prosent nå.

Samtidig er det også færre som ønsker seg Vedum som statsminister. I juni svarte 20,6 prosent av de med en mening at de ønsket seg Sp-lederen på Statsministerens kontor. Nå svarer kun 13,8 prosent det samme.

Statsminister Erna Solberg kan glede seg over en fremgang på statsministermålingen når folk blir spurt om hvem de ønsker som statsminister, opp fire prosentpoeng fra mandag til 35,8 prosent.

Foto: Christer John Auger

Arbeiderpartiets statsministerkandidat Jonas Gahr Støre holder fortsatt stand, og er ønsket av 41 prosent av de med en mening. Støre passerer også for første gang at over 7 av 10 nordmenn nå tror han blir statsminister etter valget.