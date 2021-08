Støre ut mot Solberg: – Argumentene dine faller som dominobrikker

Søndag kveld møttes de tre statsministerkandidatene Erna Solberg (H), Jonas Gahr Støre (Ap) og Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til valgkampens andre duell.

Skatt - og særlig formuesskatt - var tema da statsminister Erna Solberg (H) og Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre møtes til kveldens første duell i Arendal.

Støre gikk ut mot at Høyre har kuttet flere milliarder i formuesskatten de siste åtte årene.

SKATTEKUTT: Statsminister og Høyre-leder Erna Solberg mener det er helt riktig å kutte formuesskatten. Foto: Frode Sunde / TV 2

Distriksskatt

– Oppgaven vi har nå, er å fange opp de som blir hengende etter. De som mangler heltidsstillinger. Vi må snu dette, fordi vi får en strekk i samfunnet som er skadelig for Norge, sier Støre.

– Dette er et kutt som i stor grad går til folk som har næringseiendom og askjer. Hvor går de pengene? Jo, til Oslo-regionen og de store byene. Dette er ikke distriktsskatt.

Statsministerduellen Statsminister Erna Solberg (H) og Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre møtes til duell om arbeidsliv og skattepolitikk. Deretter møter Solberg Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum for å diskutere situasjonen i politiet. Til slutt møtes alle tre partilederne om hvem som er best til å styre landet de neste fire årene.

– Joda, svarer Solberg.

– Argumentene dine faller som dominobrikker. Noen må betale prisen det, sier Støre til Solberg.

Kan ikke selge traktoren

Solberg sier mange bedriftseiere må betale formueskatt på grunn av verdiene de har i bedriften, som maskiner. Det hindrer jobbskaping, sier hun.

– Maskinentreprenører kan ikke selge en traktor for å betale formueskatt, sier Solberg.

Statsministeren mener at det viktige de neste fire årene er å skape flere jobber og sørge for at folk kommer inn i arbeidslivet.

– Det er avgjørende for velferden vår fremover, sier Solberg.

Debatten dreide seg videre om situasjonen i politiet mellom Solberg og Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum.

– Tidenes sentralisering

Der fikk Sp-lederen spørsmålet om hva som irriterer ham mest.

HØY TEMPERATUR: Det ble høy temperatur da Vedum og Solberg diskuterte politisituasjonen i landet. Foto: Frode Sunde / TV 2

– Det er utviklingen i politiet.

– Hva er det regjeringen og Erna Solberg har bommet på?

– Alle de store reformene til Erna Solberg og regjeringen har hatt et svar. Det er stordrift og sentralisering. Og så valgte Erna Solberg å kalle politireformen nærpolitireformen, men det ble tidenes sentralisering av over 120 lokalsamfunn rundt i Norge som har mistet det lokale politiet, sier Vedum.

Erna Solberg sitt kontrasvar var at hun er enig med Vedum i hvert fall én ting.

– Det er at det er utrolig viktig at vi tar vare på hele vårt land. Men jeg fikk et klar beskjed fra 22. juli-kommisjonen, og det var at politiet i Norge måtte reformeres, sier Solberg.