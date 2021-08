Utrolig comeback da Viking snudde mot Molde

Viking lå under 0-2 ved pause, men tre mål i andreomgang ble til en oppløftende 3-2-seier over serieleder Molde.

Molde ledet med to mål til pause etter scoringer fra Birk Risa og Eirik Ulland Andersen. Kevin Kabran sto for Vikings redusering etter pause, mens Zlatko Tripic utlignet til 2-2 på straffe.

David Brekalo ble matchvinner da headet inn 3-2 på overtid.

Moldes poengtap gjør at Bodø/Glimt nærmer seg bakfra på tabellen. Tittelforsvarerne er fem poeng bak med én kamp mindre spilt.

MFK-trener Erling Moe valgte å gjøre en formasjonsendring foran møtet med Viking. Han mønstret en startellever i 3-5-2.

Kampen manglet to profiler, en på hvert av lagene. Molde kom til Stavanger uten toppscorer Ohi Omoijuanfo. Han venter familieforøkelse og ble igjen hjemme. Viking på sin side var uten veteranen Veton Berisha, som ble skadd sist.

Måtte våge mer

Birk Risa banket inn 1-0 da han fikk ballen inne i feltet på en corner etter 26 minutter. Målet kom etter at Viking åpnet friskest, men ikke helt klarte å utnytte det lille spillemessige overtaket.

Eirik Ulland Andersen, som var en av spillerne som misset i straffesparkkonkurransen mot Trabzonspor, doblet ledelsen etter 39 minutter da han kom alene igjennom på kanten etter en kontring.

Viking var fulle av selvtillit etter 3-2 over Kristiansund forrige søndag. Selvtillit var det ikke mye å se av i 1.-omgangen.

– Vi må tro på det og våge, sa Viking-trener Bjarte Lunde Aarsheim til Eurosport før kampen.

Taktiske bytter

Der det gikk trått før pause, kom troen tilbake da Kabran reduserte til 1-2 i det 66. minutt etter et flott angrep. Viking hadde gjort noen taktiske bytter som ga umiddelbar effekt.

Sju minutter senere måtte Stian Rode Gregersen ty til ulovlige midler for å stoppe Sebastian Sebulonsen inne i feltet. Med Berisha ute måtte Zlatko Tripic ta ansvar, og han scoret sikkert på straffen og utlignet til 2-2.

Viking presset på mot slutten. Etter at en corner fra Joe Bell fant hodet til Brekalo, tok laget sin annen strake 3-2-seier over et lag fra Møre og Romsdal.

