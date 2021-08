Etterlengtet Brann-opptur – endte skandaleuken med seier

Brann 3-2 Sandefjord

Se alle målene øverst!

Etter en uke preget av skandalenachspielet på Brann Stadion natt til tirsdag var det klart for en av sesongens viktigste kamper for Brann.

– Sandefjord-kampen er alfa og omega. Det er nesten som om at sesongen faller på denne kampen. De må vinne. Dersom de klarer det, da tror jeg det vil spres et håp og en gnist i spillergruppen, sa TV 2s fotballekspert Erik Huseklepp.

Seier skulle det også bli for rødtrøyene. Daniel Pedersen ga Brann en drømmeåpning etter 17 minutter, men to mål fra Kristoffer Normann Hansen snudde kampen før pause.

Det var et helt annet Brann-lag som kom ut etter pause. Aune Heggebø headet først inn 2-2-målet før Robert Taylor avgjorde kampen på straffespark med et drøyt kvarter igjen.

– Det har jo vært en massiv uke i negativt fortegn. Det var viktig til å slå tilbake med skikkelig arbeidsmoral og en skikkelig arbeidsseier. Vi spiller en «skitadårlig» fotballkamp, men vi har lyst på seieren og vi jobber for den og da var det emosjonelt å få den, sier Brann-trener Eirik Horneland til TV 2.

Treneren gikk ned på kne og slo i gresset av glede i det sluttsignalet gikk.

– Vi får en litt heldig seier, men det betyr ingenting i dag, sier Horneland.

Brann er fremdeles sist i serien, men nå kun to poeng bak Mjøndalen på kvalifiseringsplassen.

– Det betydde ekstra i dag

Ruben Kristiansen, som la innlegget som sørget for straffesparket til 3-3, sier det smakte ekstra godt med en seier søndag kveld etter en tung uke.

– Det var nytt. Akkurat i dag så var det flere ting å tenke på. Det betydde ekstra i dag, det ser du på supporterne og på oss og alle rundt. Det har vært en sak som preger mange rundt klubben. Det er tungt å stå i det. Vi har veldig fokus på det vi holder på med samtidig, men det blir mye. Det blir mye for mange akkurat nå, sier han til TV 2.

Fredrik Pallesen Knudsen, som gjorde sin retur i Brann-drakten søndag, beskriver kampen som følelsesladd.

– Det har vært en ganske turbulent uke for alle spillerne i garderoben og det er spesielt. For min del pakket jeg bagen onsdags kveld og var her på medisinsk test før det var rett av gårde med laget på treningsfeltet, også koker det her ute. Det er en berg-og-dal-bane uten like. Helt fantastisk at jeg nesten ikke kan beskrive det, det er så mye adrenalin som går gjennom blodet at jeg nesten ikke kan beskrive det. Det er ubeskrivelig.

Daglig leder i Brann, Vibeke Johannesen, var svært preget og hadde tårer i øynene etter kampen.

– Det er vanvittig mange følelser. Det har vært en helt ekstremt spesiell uke, og det er mange blandende følelser. Det er så viktig for fortsettelsen i arbeidet etter en så spesiell oppladning, sier hun.

Supporterne protesterte

Klubbens supportere markerte sin misnøye med det som har skjedd denne uken med bannere på tribunen og en stille protest til kampuret bikket 19:08, da klubben ble stiftet i 1908.

– Vi supportere har reagert veldig sterkt fra begynnelsen av. Hele episoden har vært respektløs overfor alle som bryr seg om klubben og det vi ønsker at Brann skal stå for, sier leder i Bataljonen, Erlend Vågane til TV 2.

Vibeke Johannesen hadde ingenting i mot protesten.

– Jeg synes det var greit og viktig for supporterne at de fikk markert. Jeg har veldig forståelse for det. Også var det godt å kjenne at de bikket 19:08 at de backet spillerne igjen. Vi vant denne kampen sammen, og nå skal vi jobbe videre sammen for å vinne tilbake igjen tilliten og stoltheten selv om det blir en lang vei.

PROTEST: Brann-supporterne på Store Stå viste sin misnøye med festen på Brann Stadion natt til tirsdag. Foto: Marit Hommedal

Kaptein Pedersen banket Brann i ledelsen etter 17 og et halvt minutt til noe avmålt jubling, da protesten pågikk. Da klokken bikket 19:08 tok det fullstendig av på Stadion og supporterne slapp følelsene løs for ledermålet.

Ti minutter senere ble det imidlertid stille på Store Stå. Felix Horn Myhre, som debuterte for Brann i Eliteserien, sleivet en klarering i beina på Normann Hansen, som bøyde inn 1-1 på elegant vis.

Fredrik Pallesen Knudsen, i hans returkamp for Brann, bredsidet ballen i tverrligger etter et innlegg før Normann Hansen headet inn 2-1-ledelse for hvalfangerne tre minutter før pause. Kun en ellevill blokkering fra Vieux Sané hindret Sandefjord i å få sitt tredje mål før hvilen.

– Det var en grusom førsteomgang. Vi kommer ikke i gang og det er dårlig forsvarsspill i tillegg, konkluderte Brann-trener Eirik Horneland i intervju med Discovery i pausen.

Brann snudde kampen

Den ledelsen hadde ikke de blå lenge. Aune Heggebø utlignet til 2-2 fire minutter etter pause med en heading fra kloss hold.

Alexander Ruud Tveter burde imidlertid ha sendt Sandefjord tilbake i ledelsen like etterpå. Spissen sto helt umarkert og stupheadet ballen like utenfor stolpen bak Håkon Opdal.

I kampens 77. minutt fikk Brann straffespark. Ruben Kristiansen dro seg inn i feltet på lekkert vis og slo et innlegg i armen på tidligere Brann-spille Vidar Ari Jonsson. Straffe til de røde, som Robert Taylor iskaldt satte i mål til 3-2.