Botheim reddet Bodø/Glimt igjen

Lillestrøm - Bodø/Glimt 0-1

Tilskuerne hadde flokket til Åråsen for å se et Lillestrøm som kunne ta seg til sølvplass i Eliteserien på seier.

Men dessverre for hjemmepublikum var fjorårets seriemester Bodø/Glimt for sterke. Erik Botheim ble matchvinner med sin scoring etter 78 minutter.

– Jeg tenkte å bare dunke den i krysset. Det var deilig, sier Erik Botheim til TV 2.

For andre kamp på rad måtte Botheim tre frem etter straffebom. Akkurat som mot Prishtina i Conference League-kvaliken misset Patrick Berg fra ellevemeteren.

Kampen endte 0-1, og dermed er Bodø/Glimt for alvor med i gullkampen etter at Molde tapte mot Viking.

– Vi tar styringen helt fra start av, og føler vi er det førende laget. Vi spiller en solid kamp og vinner fortjent, sier Kjetil Knutsen.

– Det er en krigekamp. Vi visste at det kom til å bli tøft her på Åråsen mot et tøft Lillestrøm-lag. V gjør en voksen bortekamp, sier Patrick Berg.

Dette sier han om nok en straffebom:

– Det er for dårlig, man skal ikke bomme på to straffer på rad. Heldigvis føler jeg det ikke preger meg for mye.

Geir Bakke tok tapet med fatning.

– Det er fortjent at Bodø/Glimt vinner. De er litt bedre i banespillet og er skapere enn oss på ganske mye, sier Lillestrøm-treneren.