Korona-pandemien har lagt en kraftig demper på reisevirksomheten for de fleste. Det gjelder også oss i Broom. Bilprodusentene har måttet tenke nytt rundt lansering av nye modeller, der mye har blitt gjort digitalt.

Men nå er også dette sakte på vei tilbake mot normalen. I dag er vi på tur til Frankfurt for å få et svært tidlig møte med en helt ny elbil som vil bli interessant for det norske markedet. Faktisk er vi så tidlig ute, at bilen vi skal kjøre er en prototype. Denslags er det ikke så ofte vi får muligheten til.

Redaksjonssjef Vegard Møller Johnsen har reist avgårde – og skal få kjøre bilen.

Og la oss først som sist avsløre hvilken bil vi snakker om, for de som ikke allerede har gjettet det: Kia EV6.

Sperret opp øynene

Kia er jo godt etablert som elbilmerke – både i Norge og globalt. Blant annet med storselgerne e-Niro og e-Soul.

Men med nykommeren EV6 blir det likevel noe helt nytt.

– Jeg husker at jeg sperret opp øynene da jeg så de første bildene. Dette er ikke en bil som gjemmer seg bort i mengden. Dessuten er den stor og romslig. Noe mindre nysgjerrig ble jeg jo ikke over å lese at den får ekstreme ytelser, svært solid batteripakke og priser som starter på folkelige 469.900 kroner. Kort sagt – dette er en bil jeg tror kan bli interessant for mange, sier Broom-Vegard.

De første bilene kommer til Norge i oktober.

Her fikk vi se Kia EV6 for aller første gang

Kia har dratt på designmessig her, EV6 er en bil som kommer til å skille seg ut i trafikken.

Måtte teste seg selv

– Bilen er forresten ikke en hvilken som helst ny modell fra Kia. Den markerer en helt ny designretning. De jeg har snakket med her nede, er tydelig opptatt og stolt av det de viser fram. EV6 skal skape en ny visuell identitet – og det er ingen tvil om at dette utseendet har særpreg. Kanskje ikke noe for alle - men jeg tror mange vil ha sansen for dette. Særlig GT-Line-modellen, som ser ekstra tøff ut.

Dagen startet tidlig for Vegard - for det gjelder å være på flyplassen i ekstra god tid - og ha orden på alle papirer.

– Jeg fikk vaksine nummer to onsdag, men det er ikke tidsnok til å være fullvaksinert i dag. Det er jo først etter en uke fra sprøyte nummer to. I tillegg måtte jeg ta en hurtigtest forrige uke. Både den og kvitteringer på de vaksinene jeg har tatt er med. Og her i Tyskland har jeg gjort noe jeg aldri har gjort før, jeg har testet meg selv! Vi fikk rett og slett utdelt utstyr og beskjed om å gjøre jobben selv, opp i nesa, forteller Vegard.

Her skal Kia utfordre selveste Porsche

Gardermoen er på vei tilbake mot normalen, men full brakke er det ikke her en tidlig mandag morgen...

Små forhold

– Jøss... Hvordan gikk det?

– Jeg vil si det gikk ganske dårlig, det var absolutt ubehagelig. Tror ikke jeg egner meg veldig bra til den jobben. Men jeg fikk nå i alle fall negativt resultat, det var det viktigste!

– Ellers er det interessant å se at livet på Gardermoen tross alt begynner å våkne til. Ikke som i glansdagene, selvsagt. Men det skjer ting. Og jeg kan bekrefte at det å være på tur rett og slett er fantastisk. Jeg skjønner godt alle de som sitter og venter utålmodige på å kunne gjøre det igjen, sier Vegard.

Rammen rundt arrangementet i Frankfurt er ikke helt som det vi gjerne var vant til tidligere. Her snakker vi små forhold, med bare én bil.

Broom-Vegard (t.h.) sammen med Fred Magne Skillebæk fra Elbil24.no. Begge har debutert som korona-testere, på seg selv.

To batteripakker

– Selve presentasjonen fant sted i det som mest av alt så ut som bakgården til et privathus. Sjåføren som hentet oss på flyplassen kjørte rett forbi første gang, så vi måtte snu og kjøre tilbake. Men det er jo sjarmerende det også, og det sier naturligvis mye om hvor tidlig vi nordmenn er ute her. Jeg gleder meg veldig til å kjøre bilen nå, så får vi se hvor mye prototype-faktor det er over den, sier Vegard.

Kia EV6 kommer i flere varianter, og med to ulike batteripakker på 77,4 kWt og 58,0 kWt. Den kan leveres med bakhjulsdrift og firehjulsdrift.

Bagasjerommet er på 520 liter. Det er også et eget bagasjerom foran. Dette er på opptil 52 liter – litt mindre for modellene med firehjulsdrift.

EV6 blir en svært viktig bil for Kia de kommende årene, den er først ut i en stor satsning.

Fått se en annen helt ny modell

– Rekkevidden er forresten på opptil 528 kilometer. Vi får nok ikke testet det så veldig godt på den korte turen det blir tid til i dag, men et førsteinntrykk av forbruk bør det kunne bli. EV6 har forresten også 800 Volt-system, slik som blant annet Porsche Taycan. Det gjør at kan den lade 100 kilometer på bare 4,5 minutter, under optimale forhold, forteller Vegard.

– Og forresten: Som en bonus har jeg også fått se en helt ny Kia Sportage her nede. Men der er det sperrefrist på både informasjon og bilder, så vi må vente med den. Men jeg kan nå ta sjansen på å si så mye som at den har fått en nyhet som er viktig for Norge, så kan du jo gjette hva det kan være!

– Hmmm, kan det ha noe med strøm og batterier å gjøre?

– Ingen kommentar, du må nok bare vente og se du også!

Vi kommer naturligvis tilbake med mer om Kia EV6 så snart Vegard har fått testet bilen i Tyskland.

Kia har vært tidlig ute med elbil. De har startet med elektriske versjonener av eksisterende modeller, nå kommer de rene elbilene.

Kort om Kia EV6 Flere utstyrsvarianter og rekkevidde på inntil 528 km. 800 V ultrarask lading fra 10 til 80 prosent på bare 18 minutter; 100 km på under 4,5 minutter. EV6 GT akselererer fra 0 til 100 km/t på 3,5 sekunder og har topphastighet på 260 km/t. Ny elbilarkitektur skal gi romslig kupé og høyteknologiske funksjoner. Førerassistentsystemer inkluderer blant annet avansert motorveiassistent 2 og fjernstyrt parkeringsassistent.

