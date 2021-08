Søreide: – Vi kan stå overfor et myndighetsvakum

Fredag opplyste utenriksminister Ine Eriksen Søreide at Norge stenger ambassaden i Kabul midlertidig, og at alt norsk og afghansk personell som har jobbet ved ambassaden ville bli evakuert.

Søndag sier hun at de stadig jobber på spreng med å gjennomføre nettopp dette, noe hun beskriver som å være et «usedvanlig krevende arbeid».

– Jeg understreker at vi tar ansvar for lokalt ansatte og deres familier, sier utenriksministeren.

Hun beskriver situasjonen i Afghanistan som å være «uoversiktlig og omskiftelig».

– Det er for øyeblikket uklart hvem som leder regjeringen til Kabul. Da kan vi stå overfor et myndighetsvakum, og det er en svært alvorlig situasjon.

Hun forteller videre at det i denne situasjonen er avgjørende å sikre en ikke-voldelig maktoverføring, som forhindrer uroligheter i Kabul, og sikrer stabilitet.

Norge i Doha

Søreide sier at det i Kabul og Doha pågår diplomatiske samtaler, hvor også Qatar, USA og Pakistan spiller viktige roller.

Norge er også til stede i Doha for å delta på samtalene.

– Det er for tidlig å si om vi kan lykkes i få til en overgangsløsning, eller hvordan denne vil se ut, sier Søreide.

Hun sier videre at det internasjonale samfunn nå ser at Taliban er i ferd med å overta kontrollen over Afghanistan, og at de neste dagene vil være avgjørende for hvordan samfunnet forholder seg til en afghansk regjering hvor Taliban er med.

– Det påligger Taliban et stort ansvar for å forholde seg til internasjonal humanitærrett, samt å respektere kvinner og jenters rettigheter, og sikre retten til skolegang.

Etterspør FN-møte

Søndag bekreftet også utenriksministerens pressekontakt Ane Haavardsdatter Lunde til TV 2 at Norge og Estland hadde etterspurt et hastemøte i FNs sikkerhetsråd.

– Det er viktig at de samles for å vurdere situasjonen i Afghanistan. Vi fra norsk side være tydelige på at man samles om at Sikkerhetsrådets medlemmer stiller krav til en afghansk overgangsregjering, sier Søreide.

Ifølge Reuters skal Sikkerhetsrådet møtes på mandag for å diskutere utviklingen i Afghanistan.

Hun forteller videre at hun er bekymret for menneskerettighetene og mulighetene for jenter og kvinner i landet.

– Vi kommer til å fortsette samarbeidet vårt med kreftene i Afghanistan som fremmer ytringsfrihet, demokrati og utdanning, fortsetter Søreide.

Forsvarssjefen: – De må holde det de lover

Forsvarssjef Eirik Kristoffersen er trygg på at evakueringen ambassaden i Afghanistan vil gå som planlagt.

– Per nå så er jeg ikke bekymret, men det forutsetter at luftrommet rundt Kabul er åpent, og Taliban har sagt at de vil la luftrommet være åpent, slik at de vestlige kan komme seg ut, sier han til TV 2.

Han sier videre at han er stolt over den norske militære innsatsen i landet, og at han ser at de har spilt en vesentlig rolle.

Forsvarssjefen håper at Taliban holder løftene sine.

– De må stå for det de har sagt, hvis ikke så kan landet ende i en ny borgerkrig. Det de har sagt er at de vil gi amnesti til styrkene som overgir seg og at de ønsker vestlig tilstedeværelse, sier han.

Inntog i Kabul

Taliban-styrker har søndag kveld rykket inn i Kabul, og tatt kontroll over presidentpalasset.

Talibans talsperson Suhail Shaheen har tidligere sagt at de er i samtaler med den afghanske regjeringen «om en fredelig overgivelse» av Kabul.

Det bekreftet også landets innenriksminister Abdul Sattar Mirzakwal, ifølge Reuters. Ifølge AP er representanter fra både regjeringen og Taliban i forhandlinger inne i presidentpalasset i Kabul.

Landets president, Ashraf Ghani har på sin side forlatt Afghanistan.