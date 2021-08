– Erna Solberg knuste Støre og Vedum

ARENDAL (TV 2): Trill din terning og avgjør hvem som kom best ut av statsministerduellen søndag kveld.

TV 2s politiske kommentator Aslak Eriksrud mener det var liten tvil om hvem som gikk seirende ut av kveldens duell.

– Erna Solberg var en liten favoritt, og var god til å få frem hva de har brukt alle pengene de har bevilget til politiet i duellen mot Vedum, sier Eriksrud.

Statsministeren endte med en femmer på terningen fra Eriksrud.

– Det var hyggelig å høre. Han pleier ikke å være den som gir meg best poeng, sier Solberg til TV 2 like etter duellen.

Statsministeren mener hun fikk frem at det er veldig uklart hva alternativene på den rødgrønne siden er.

– Skal ikke en statsminister se bort i fra det, og heller fokusere på egen politikk?

– Jeg snakker mye om egen poltikk. Men må også forsvare meg på angrep fra de andre. Når de har et hovedmantra om at de har alternativene, må de snakke om hva alternativene faktisk er, svarer Solberg.

– Kom litt i skyggen

Solbergs kanskje fremste motstander til statsministerjobben, Jonas Gahr Støre, skuffet derimot stort.

– Han kom litt i skyggen av Vedum og Solberg i den siste runden. Han klarer ikke å konkretisere utspillene og angrepene sine med følelser. Han får derfor en treer, sier Eriksrud.

– Det må Eriksrud svare på og ikke meg, svarer Støre.

– Vi må kjempe helt inn

Ap-lederen mener, til tross for det svake terningkastet at de har et alternativ som kan få flertall.

– Vi må kjempe helt inn, og det ser ut som velgerne også setter pris på det, sier Ap-lederen videre.

Trygve Slagsvold Vedum får en firer på terningen totalt sett.

– Vedum klarte å holde humøret og glimtet i øyet oppe. Han snakket mer med følelser enn det Støre gjorde, og han slo Støre på målstreken, sier Eriksrud.

– Terningkastene er den underholdningsmessige delen av en TV-debatt. Han ga meg en ener en gang, og da ble vi valgets vinner. Så hvis det er proporsjonalt med oppslutning er det en enorm vekst, sier en som vanlig smørblid Vedum etter duellen.

– Sliter med å forklare

Duellen startet med en debatt mellom statsminister Erna Solberg og Ap-leder Jonas Gahr Støre hvor temaene var arbeidsliv og skattepolitikk.

– Formueskatt skulle vært Ap-leder Jonas Gahr Støres paradegren. Men han sliter med å argumentere med hvorfor formueskatt er feil. Han lot flere gyldne muligheter gå fra seg. Han var imidlertid god når han snakket om økte forskjeller, sa TV 2s politiske kommentator Aslak Eriksrud.

Totalt sett mente Eriksrud at Støre kom litt skjevt ut, og ga en foreløpig treer på terningen.

Eriksrud mente videre at formueskatten er et problem for Høyre.

– Dette var som å høre Erna Solberg for åtte år siden. Hun klarer ikke forklare hvordan de skal unngå at de rikeste som blir nullskatteytere skal betale skatt, sa Eriksrud.

TV 2s politiske kommentator ga Solberg en foreløpig svak firer, og hun gikk dermed seirende ut i den første duellen.

– Det var ingen spesielt god start for noen av dem, sa Eriksrud.

I kveldens andre duell møttes Slagsvold Vedum og Solberg til duell om politisituasjonen i landet.

– Trygve skuffet litt i den første duellen. Og han får en foreløpig treer, sa Eriksrud.

TV 2s politiske kommentator mener Vedum slet med å forklare hva han egentlig vil gjøre med nærpolitireformen, dersom Senterpartiet kommer til makten.

Heller ikke Erna Solberg imponerte nevneverdig i duellen mot Vedum. Også her trillet Eriksrud en treer på terningen.