Norsk supermodell har forlovet seg

Norske Frida Aasen har forlovet seg med sin italiener og forretningsmann, Tommy Chiabra, og frieriet fant sted i Portofino, Italia.

Det bekrefter supermodellen på Instagram, søndag kveld.

«Per sempre, Tommy Chiabra», skriver Aasen sammen med flere bilder av frieret.

Per sempre betyr for alltid på italiensk.

Datet flere kjendiser

Det ble offisielt i april i 2020 at Aasen og Chiabra datet hverandre, etter at 26-åringen delte et bilde av kjæresten på hans bursdag der hun skrev: «min elskede,» ifølge Se og Hør.

Chiabra er blant annet grunnlegger for Royal Yacht Supplies, som er et luksuriøst yacht selskap. 35-åringen har tidligere datet artist Selena Gomez (29) og «Gossip Girl»-skuespiller Jessica Szohr (36), ifølge Mirror.

Kristiansandjenta Aasen var den første norske modellen til å gå på catwalken for «Victoria's Secret Fashion Show» i 2017.

Senere har hun også gått for Victoria's Secret i 2018 med blant annet modellene Gigi Hadid og Kendall Jenner på scenen.

Elsker Norge

Aasen ble oppdaget første gang på et kjøpesenter som 14-åring. Da var det modellagent Donna Ioanna som kom bort til henne.

– Hun spurte om jeg hadde tenkt på å bli modell, og det hadde jeg aldri tenkt på før, sa Aasen til God kveld Norge i fjor.

Selv om Aasen ofte reiser verden rundt på grunn av sitt yrke elsker hun å dra hjem til Norge. Da bytter hun på å være i leiligheten sin i Oslo og hos familien i Kristiansand.

– Det aller første jeg merker når jeg går av flyet i Norge er hvor frisk luft vi har hjemme og hvor deilig det er, har hun tidligere sagt til God kveld Norge.