Ny TV 2-måling: Nå kollapser Sp-Trygve

ARENDAL/OSLO (TV 2) I løpet av valgkampens to første uker har Trygve Slagsvold Vedum og Senterpartiet mistet en av tre velgere, viser Kantars ferske måling for TV 2.

Ikke siden september i fjor har Vedum og Senterpartiet gjort det dårligere på TV 2s partibarometer.

På den ferske TV 2-målingen får Senterpartiet svake 13,7 prosents oppslutning.

Det siste året har alt ligget til rette for at Senterpartiet skal gjøre et av sine beste valg i historien, med målinger helt opp på 22,1 prosent i desember i fjor.

Velgerne flykter fra statsministerkandidaten

Men etter at partiet omsider formelt erklærte partileder Trygve Slagsvold Vedum som sin statsministerkandidat, har det snudd brått.

Søndag kveld, klokken 21.45, møter Trygve Slagsvold Vedum til Statsministerduellen på TV 2 mot statsminister Erna Solberg (H) og statsministerkandidat Jonas Gahr Støre (Ap). Du kan se den på TV 2 Play og på TV 2.

– Nå varierer det mye, vi har hatt fra 19,2 til 13,7 de siste tre dagene. Så nå må vi bare kjøre på og snakke med folk. Og så får folk se på debatten i kveld mellom Erna Solberg, Støre og meg. Så skal vi kjempe helt inn, sier Trygve Slagsvold Vedum til TV 2.

– Blir du fornøyd hvis dette blir resultatet?

– Nå skal vi bare stå på. Vi har hatt 19,2 til 13,7 den siste uka, og alle er opp fra 2017. Men vi ønsker en ny retning for Norge, da skal vi ha en duell nå, Solberg, Støre og meg og så får folk vurdere hvem de er mest enig med.

– Er det like naturlig for deg å være statsministerkandidat når du får en oppslutning som denne?

– Nå har vi hatt fra 19,2 til 13,7 i løpet av den siste uka. Her står vi for en linje over tid, da er det ikke sånn at man kan skifte mening om det hele tiden. Partiet har sagt at vi ønsker å bytte ut Høyre og Frp, vi ønsker å ha en Senterparti/Ap-basert regjering og vi har vår egen statsministerkandidat. Nå skal vi ha en duell mellom Solberg, Støre og meg etterpå, og så får folk vurdere hvem de er mest enig med.

– Er du sikker på at velgernes tilbakemelding på deg som statsministerkandidat er positiv, eller gjør dette at dere snubler på oppløpssiden?

– Det er så bra at vi skal ha en aktiv valgkamp nå. Så er det velgerne som avgjør 13. september. Bare siste uken har vi hatt nesten all time high på en annen måling og så er vi litt lavere på denne her, så det varierer fra måling til måling. Så er velgerne den suverene dommeren 13. september.

– Hva skyldes nedgangen, tror du?

– Nå er det så enorme variasjoner, fra litt over 19 til rett under 14 her. Så det kan være tilfeldigheter også, sier Vedum.

Mot historisk dårlig Ap-valg

Også Arbeiderpartiet går tilbake på denne målingen, og statsministerkandidat Jonas Gahr Støre må notere seg en oppslutning på kun 22,8 prosent. Men siden SV fortsetter å gjøre det svært bra på målingene, reddes Støre av et fortsatt rødgrønt flertall med Ap, Sp og SV.

SLITER: Ap-leder Jonas Gahr Støre, her fra valgkamptur til Porsgrunn for halvannen uke siden. Foto: Kristin Grønning / TV 2

SVs sterke oppslutning, denne gangen på 9,3 prosent, gjør også at partileder Audun Lysbakken kan komme til å dytte Fremskrittspartiet ned fra plassen som Norges fjerde største parti. På denne målingen får Frp og partileder Sylvi Listhaug katastrofale 7,7 prosents oppslutning.

Opptur for Erna

Statsminister Erna Solberg og Høyre kan derimot smile. Selv om partiet fortsatt er et stykke unna valgresultatet fra 2017, går partiet frem med tre prosentpoeng til 21,2 prosent.

– Det er hyggelig. Jeg sa jo at det ikke var godt nok i forrige uke, da vi fikk dårligere meningsmålinger. Jeg blir alltid glad av å få bedre meningsmålinger, men vi vil enda mer opp enn dette. Vi ønsker at borgerlig side skal styrke seg enda mer, sier Erna Solberg til TV 2.

FORTSATT BAK: Statsminister Erna Solberg (H), her i Arendal før TV 2s Statsministerduell søndag kveld. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

– Hvordan vurderer du sannsynligheten for at du skal bli gjenvalgt nå?

– Den øker jo når vi får bedre meningsmålinger, selvfølgelig. Vi har fire uker på oss til å slåss hardt for å få resultater som gjør det mulig, sier Solberg.