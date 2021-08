West Ham med drømmestart etter 13 magiske minutter

Newcastle - West Ham 2-4

Søndag slo West Ham Newcastle, etter en forrykende snuoperasjon.

– West Ham var veldig gode. Jeg synes også de var gode i den første omgangen, men da var Newcastle det samme. Etter pause er West Ham klart best, og burde vunnet med flere mål, oppsummerte TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller etter kampen.

Det var nemlig hjemmelaget som kom best i gang på St James' Park. Sesongens første Newcastle-scoring kom etter et svært lekkert forarbeid.

Driblesterke Allan Saint-Maximin rundlurte Declan Rice med rappe dansesteg, før han presist serverte Callum Wilson. Få centimetre få mållinjen kunne den tidligere Bournemoouth-spilleren styre ballen enkelt i mål med hodet.

– Det er et magisk øyeblikk! sa TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt om franskmannens forarbeid.

Se scoringene i vårt målshow under:

Et drøyt kvarter senere utliknet West Ham. Det skulle likevel ta ett minutt fra ballen lå i nettet til Aron Cresswell jublende kunne sende en knyttet neve i været.

Målet ble nemlig først avvinket for offside etter spørsmål om offside-plasserte Soucek var nær ballen før den endte i mål. Etter en titt på videobildene, ble målet likevel godkjent av Martin Atkinson.

Fem minutter før pause tok Newcastle igjen ledelsen da Jacob Murphy ruvet over et et noe passivt West Ham-forsvar og headet ballen i mål.

Dermed kunne Newcastle ta pause med ledelse etter en forrykende omgang.

Etter hvilen ble kampen snudd på hodet, etter 13 fryktelige minutter for hjemmelaget.

Først headet Saïd Benrahma utlikningen i mål, før Soucek sendte returen fra Michail Antonios straffebom i mål. West Ham-spissen gjorde imidlertid opp for seg etter straffebommen kun tre minutter senere, da han klinket ballen i mål.

Det var Antonios 47. Premier League-scoring for West Ham. Dermed tangerer han Paolo Di Canios scoringsrekord for London-laget.

Flere mål ble det ikke i kampen, som endte med 4-2-seier til West Ham.