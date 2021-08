– Dette blir som en finale i Champions League

Klokken 21.45 inntar Ap-leder Jonas Gahr Støre, statsminister Erna Solberg og Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum scenen til valgkampens andre statsministerduell.

Duellen sendes direkte på TV 2 og TV 2 Play søndag.

Kveldens duell ledes av TV 2-programleder Yvonne Fondenes, og de tre kandidatene skal innom flere temaer.

– Jeg håper å gjøre seerne klokere, og vise hva som faktisk skiller de tre kandidatene. I kveld slipper de ikke unna med kjente slagord fra valgkampen, sier Fondenes.

Avgjørende spørsmål

Sendingen starter med en duell mellom Erna Solberg og Jonas Gahr Støre som skal debattere arbeidsliv og skattepolitikk. Deretter møtes Slagsvold Vedum og Solberg til duell om situasjonen i politiet.

Avslutningsvis skal alle tre kandidatene i manesjen samtidig, hvor det store spørsmålet blir:

Hvem er best til å styre landet de neste fire årene?

Og nettopp dette spørsmålet blir svært avgjørende i kveldens duell, sier TV 2s politiske kommentator Aslak Eriksrud.

– Dette er mer enn bare en politisk duell og en debatt som det er mange av i løpet av valgkampen. Dette er tre personer som ønsker og brenner for å bli statsminister, og det må de vise i kveld, sier Eriksrud.

SPENT: TV 2s politiske kommentator Aslak Eriksrud er svært spent på hvordan de tre kandidatene fremstår i kveld. Foto: Truls Aagedal / TV 2

Mest spent på Vedum

For nettopp statsministerrollen har vist seg å være svært viktig de siste årene.

– Jens Stoltenberg viste det etter finanskrisen og 22. juli. Solberg har stått opp som en leder gjennom oljekrisen og gjennom pandemien, sier Eriksrud.

Og når det kommer til spørsmålet om hvem som er best egnet til å lede landet, er Eriksrud mest spent på hvordan Slagsvold Vedum fremstår.

– Det holder ikke at han ikke vil snakke om person, men kun politiske saker.

For Erna Solberg sin del blir det viktig å få frem at hun også brenner for jobben, og har nye prosjekter på gang, mener Eriksrud.

– Hun sliter med regjeringsslitasje, og situasjonen hennes ligner på Stoltenberg sin situasjon for åtte år siden. Men det betyr ikke at valget er tapt, og at vi ikke trenger å drive valgkamp. Selv om det ser dårlig ut på målingene, så er det et hav av tid igjen, sier Eriksrud.

– Nesten ikke mulig

Men å bli gjenvalgt for en tredje periode, kan vise seg å bli Erna Solbergs største utfordring til nå.

– Vi må se en statsminister som klarer å sette ord på alt det hun ønsker å gjøre, uten at hun havner i en situasjon på hvorfor hun ikke har gjort det frem til nå, sier Eriksrud og legger til:

– Det skal nesten ikke være mulig å bli gjenvalgt for andre gang. Det er noe med de politiske tyngdelovene som taler Erna i mot.

For Jonas Gahr Støre sin del mener Eriksrud det blir viktig at han klarer å fremstå som en naturlig leder.

– Han har ikke fremstått som en naturlig leder i opposisjonen. Det synliggjøres ved at han har en person ved siden av seg i Vedum, sier den politiske kommentatoren.

– Ingen ferdigscorede mål

Eriksrud er klar på at både Vedum og Støre må klare å sette ord på deres politiske prosjekt.

– Hvorfor skal vi skifte statsminister? Det er ingen naturlov som sier at vi skal bytte etter åtte år. Ingen av de har noen ferdigscorede mål, og de har utfordringer ved at regjeringsalternativene deres er uklare.

Eriksrud tror de tre kandidatene forbereder seg veldig godt til kveldens duell.

– Slike debatter og dueller er fortsatt valgkampbegivenheter som samler folket, og det vil sette tonen for valgkampen.

– Finalen i Champions League

Den politiske kommentatoren legger ikke skjul på at han gleder seg.

– Hvis en partilederdebatt er Champions League i norsk politikk, er dette finalen, avslutter Eriksrud.

Oppladningen til duellen starter allerede klokken 21.20 på TV 2 Nyhetskanalen og TV2.no.

Etter duellen får du reaksjoner, analyser og terningkast på TV 2 Nyhetskanalen og TV2.no.