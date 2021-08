Avslører detaljer rundt steriliseringsspørsmålet: – Så du ikke at han gikk rart i stad?

«Bloggerne»-profilene Monica og Christoffer Nyhus har fire barn sammen som alle nå skal i barnehage og skole.

Den siste tiden har de diskutert det store spørsmålet om Christoffer skal sterilisere seg eller ikke, og de avslører litt hva seerne kan få bli med på i årets sesong av «Bloggerne».

STERILISERING: Seerne får bli med Christoffer og Monica Nyhus dypere inn i diskusjonen om sterilisering denne sesongen. Her er de sammen med sin datter Emily under et besøk hos God kveld Norge i fjor. Foto: Marie Myklebostad

– Jeg har vært på konsultasjon for å få litt nærmere innblikk i hvordan prosessen gjøres, forteller Christoffer.

– Litt crazy

Han ønsker ikke å avsløre om han faktisk gjennomfører steriliseringen eller ikke før sesongen av «Bloggerne» er godt i gang.

– Men jeg tror det vil være et bra valg for oss, hinter Christoffer.

Da klarer ikke kona Monica å dy seg for å skape mer forvirring rundt steriliseringen:

– Så du ikke at han gikk litt rart inn i sta? spøker Monica.

Selv er Monica åpen for flere barn og hun har alltid hatt lyst på mange barn.

– Jeg er kanskje litt crazy sånn. Jeg har vokst opp med fem søsken selv, og synes det er veldig fint med masse mennesker rundt meg. Det å lage en stor gjeng er gøy, smiler hun.

Hater å være gravid

Monica forteller videre at hun har hatt tunge graviditeter der hun nesten ikke har orket noe, og har flere ganger vært innlagt på sykehuset for å få væske intravenøst.

– Jeg synes det er grusomt å være gravid, sier hun til God kveld Norge.

– Men når du får den babyen på brystet så glemmer man alt det vonde, og det er helt fantastisk!

Paret forteller at de allerede har blitt en stor klan med mor, far og fire barn. Christoffer understreker at han synes klanen deres er «ferdig laget», og at de er ferdige nå.

Selv om Monica gjerne skulle hatt flere barn, sier hun seg enig med mannen:

– Jeg kjenner også at man er litt ferdig. Jeg begynner å kjenne selv at det er litt mye nå, forklarer hun.

Stor uenighet i forrige sesong

Under fjorårets sesong av «Bloggerne» var steriliseringsdiskusjonen litt annerledes der Monica gjerne ville ha flere barn, mens Christoffer ville sterilisere seg.

Da ønsket Monica å prøve prevensjon før det var aktuelt å diskutere sterilisering.

– Jeg føler det er litt drastisk å gå rett på og kutte den av, sa Monica til God kveld Norge da.

Christoffer var allerede klar i sin tale i fjor om at han ikke ønsket flere barn:

– Jeg har fått fire fantastiske barn og Emily som siste kronen på verket. Men jeg tror ikke jeg skal ha flere barn, sa han da.