Brann-legendene rystet: – Helt utrolig at man kan gå på en så stor smell

Brann har vært i svært hardt vær etter det mye omtalte nachspielet på Brann Stadion med følgende politietterforskning denne uken.

To av Branns største helter fra 2000-tallet, Erik Huseklepp og Raymond Kvisvik, er sjokkerte over nyhetene som har kommet fra Brann Stadion den siste uken.

– Det er selvfølgelig en forferdelig sak for klubben og hele Bergen by. Det er helt utrolig at det har gått an å gå på en så stor smell. Nå er det viktig at Brann fremover spiller med åpne kort og er åpen, sier Erik Huseklepp.

Kvisvik vant cupen med Brann i 2004, mens Erik Huseklepp var med å sikre klubbens første seriegull på 44 år. Begge to var helter i byen og forgudet av bergenserne. Nå tror de det blir en lang kamp for å gjenoppbygge klubbens rykte og tilliten fra supporterne

– Det er ikke gjort over natten. Det kommer til å ta langt tid for Brann å gjenvinne tilliten fra supporterne. Denne saken kommer til å ulme lenge over Brann Stadion, sier Raymond Kvisvik.

– Hvilke tanker har du gjort deg etter nyhetene fra denne uken?

– Det er rett og slett bare utrolig trist. Det er noen som har dummet seg fullstendig ut her. Hele Bergen by blir påvirket av dette. Det er så mange i byen som er glad i klubben. De har rett og slett dummet seg ut foran hele byen og Fotball-Norge, sier Kvisvik.

Supporterne skal markere

Under den viktige kampen mot Sandefjord søndag kveld har supporterne varslet at de kommer til å gjennomføre en markering. Branns supporterklubb Bataljonen, skrev søndag på sine hjemmesider, at de kommer til å være stille helt frem til kampen passerer 19:08 spilte minutter.

– Vi supportere har reagert veldig sterkt fra begynnelsen av. Hele episoden har vært respektløs overfor alle som bryr seg om klubben og det vi ønsker at Brann skal stå for, sier leder i Bataljonen, Erlend Vågane til TV 2.

Brann-legende og TV 2-ekspert Erik Huseklepp støtter en aksjon fullt ut, selv om han helst skulle sett at det skjedde på lørdagens trening.

– Jeg forstår veldig godt at Bataljonen ønsker å gjøre en markering og vise sin misnøye. Jeg har stor forståelse for det. Men samtidig skulle jeg ønske at de gjorde det under lørdagens trening. At de stilte opp der og viste sin avsky, istedenfor å bruke kampen til det. Jeg har stor forståelse for at de gjør det, men samtidig er det en del spillere som skal spille i kveld, som ikke har noe med dette å gjøre, sier Huseklepp.

Han understreker at han stiller seg helt bak en markering fra supporterne, som ønsker å vise sin misnøye til hendelsene som har skjedd på Stadion natt til tirsdag.

– Brann-ledelsen bør ta lærdom av Horneland

Etter at Brann-ledelsen stilte til pressekonferanse lørdag, fikk hovedtrener Eirik Horneland skryt på flere arenaer. Sportslig leder i lokalavisen BA skrev følgende på Twitter:

«I dag står Eirik Horneland frem som akkurat den lederen Brann trenger nå. Ydmyk, dønn ærlig og snakker et språk folk forstår.»

Erik Huseklepp mener at Brann-ledelsen skal være glad for at Eirik Horneland er mannen som leder klubben i den situasjonen de er i nå.

– Horneland er den perfekte mannen nå. Ikke bare for spillerne, men også for klubben. Han reddet hele pressekonferanse-seansen. Han er rett frem, han sier det han mener, han er åpen og han er ærlig på at klubben har dummet seg kraftig ut. Han sier at klubben ikke kan stoles på etter det uken har vist.

Huseklepp hadde selv Horneland som trener da han var i FK Haugesund i 2017.

– Jeg synes at andre i ledelsen til Brann må se litt på hva Horneland gjorde under pressekonferansen og ta lærdom av det til neste gang de møter pressen, sier Huseklepp.

– Jeg håper det blir første steg i en gjenreisning til noe nytt og bedre

Supporterleder Vågane beskriver saken som «tragisk» og sier det har vært blytungt å følge klubben den seneste uken

– Jeg trodde vi hadde kommet mye lenger med å bygge en klubbkultur som byen kunne være stolt av. Da er det meget skuffende at slike saker dukker opp, sier Vågane.

Han sier flere supportere ønsker å gi uttrykk for sin frustrasjon gjennom aksjonen, for å kunne gå videre.

– Jeg tror det er mange som føler at det er vanskelig å gå videre uten å markere tydelig at vi synes at dette er helt uakseptabelt. Signalet vi vil gi er at at klubben er større enn enkeltpersoner og spillere, sier han.

– Dypest sett er aksjonen en kjærlighetserklæring til hele klubben. Jeg håper alle er med å trykke til fra tribunen i det kampuret runder 19.08. Jeg håper det blir første steg i en gjenreisning til noe nytt og bedre, sier Vågane.