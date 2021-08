Sjokkert over Talibans fremmarsj: – Tyder på at de har god kontroll

Ekspertene tegner et dystert bilde av situasjonen i Afghanistan.

En av Norges fremste Afghanistan-eksperter, Arne Strand, forteller at han søndag formiddag fikk en telefon fra en bekjent i Kabul, som kunne fortelle at det er fullt kaos i gatene, og at frykten er stor.

– Folk har løpt rundt i gatene, og mange har prøvd å ta ut penger. Det er rett og slett full panikk.

EKSPERT: Arne Strand, Afghanistan-kjenner og forsker ved CMI i Bergen. Foto: CMI

Strand er i likhet med mange andre overrasket over Talibans raske fremmarsj.

– Men dette er like mye svakhet på regjeringens side som det er styrke på regjeringens side. Når du mister troen på et prosjekt og på dine politiske ledere, er det bedre å overgi seg enn å risikere livet for noe du ikke helt stoler på, sier Strand.

– Når Taliban nå hevder at folk kan forlate Kabul på fredelig vis, er det i det hele tatt noe man kan stole på?

– Jeg håper svaret er ja, men det kommer an på hvor god kontroll Taliban har på sine egne soldater. Vi skal ha i mente at de har overholdt avtalen med internasjonale styrker og ikke angrepet dem under deres utrykning. Det tyder på at de har god kontroll, men samtidig skjer ting nå veldig raskt.

– Ingen kunne forutsett dette

Forsker ved PRIO, Kristian Berg Harpviken, beskriver situasjonen i landet som en «fullstendig kollaps» for den vestlige koalisjonens tilstedeværelse.

KRITISK: Ekspert Kristian Berg Harpviken har hele veien ment at invaderingen av Afghanistan var feil, selv om den hadde sterk internasjonal legitimitet for 20 år siden Foto: Gorm Kallestad / NTB

– Det er sjokkerende hvor fort og effektivt Taliban nå går fram. Ingen kunne forutsett dette, sier han til TV 2.

Harpviken sier dette skyldes at regjeringsstyrkene har raknet og overgitt seg for å spare sivile tap. Foreløpig er det uklart hvor mange som har meldt overgang til Taliban.

– Samtidig stiller det spørsmål ved prosjektet med militær oppbygging som USA og Nato har stått bak.

«Biden er skurken»

Harpviken sier det foregår en brennhet debatt i USA om tilbaketrekkingen og hvem som har skylden for kollapsen i Afhganistan.

– De som sto sterkest for invaderingen for 20 års siden, mener Biden har skylden og at det er en feilslått strategi i tilbaketrekking som forårsaker dette.

PRIO-forskeren mener det er feil og et helt forvrengt bilde.

– Hva gjør Afghanistan så blodig og komplisert?

– Det er både etniske, politiske og geografiske skillelinjer som spiller inn. Etter krigen i 2001 burde man fremforhandlet enn løsning som inkluderte Taliban.

De siste ukene har det foregått fredsforhandlinger mellom Taliban og regjeringsrepresentanter i Doha i Qatar. Det har foreløpig ikke gitt resultater.

Trenger støtte av befolknignen

– Er Taliban like ille som de var for 20 år siden?

– Da de tok Herat tidligere i uken, filmet de at kommandanter fra regjeringsstyrkene ble trygt satt på fly til Kabul. Det er ingen tvil om at disse bildene er ekte, men det spørs hvor vidt og reelt det praktiseres.

TAR OVER STORBYENE: Taliban har inntatt provinshovedstad etter provinshovedstad den siste tiden og erobret store mengder amerikansk militærmateriell fra de afghanske regjeringsstyrkene. Her patruljerer de sentrum av Kunduz, en av byene de nå kontrollerer. Foto: Abdullah Sahil / AP / NTB

Harpviken er klar på at Taliban trenger støtte fra befolkningen skal de beholde makten i landet.

– Jeg tror ikke vi får en koalisjonsregjering slik situasjonen er nå. Den politiske fremtiden i Afghanistan, er det dessverre Taliban som definerer, understreker han.