Mann kritisk skadd etter fallulykke

Mannen er fraktet til St. Olavs hospital, og hans pårørende er varslet om ulykken, som skjedde like før klokken 2.30 natt til søndag.

Politiet fikk melding fra flere personer som var på stedet sammen med mannen.

– De var på vei nedover mot sentrum fra et utested, og så har han hoppet over et gjerne og landet på nedsiden, men der har han mistet balansen og ramlet videre ned på bilveien, sier operasjonsleder Borge Amdam i Møre og Romsdal politidistrikt til TV 2.

Mannen har fått en alvorlig hodeskade, og tilstanden hans beskrives som kritisk.