Mener Manchester City er tittelfavoritt til tross for én stor mangel

Se Tottenham-Manchester City på TV 2 Sport Premium 1 og TV 2 Play kl. 17.30!

Allerede før Manchester City har tatt sitt første spark på Premier League-ballen denne sesongen, er presset lagt i den forventede toppkampen.

Manchester United, Liverpool og Chelsea åpnet alle sine sesonger på forrykende vis.

– Siden jeg kom for seks år siden, har jeg følt at det er tøffere og sterkere motstandere for hvert år. Hver sesong er en ny utfordring. Vi har feiret tittelen, men nå er det minner. Nå starter vi på nytt, sa den regjerende mesterens manager, Pep Guardiola på den siste pressekonferansen før sesongstarten borte mot Tottenham.

Det kan bli Jack Grealish sin første ligakamp i en annen drakt enn Aston Villas.

Guardiola sa på pressekonferansen at 25-åringen, som som leverte 14 mål og 16 målgivende pasninger for Aston Villa gjennom de to siste Premier League-sesongene, trenger tid til å tilpasse seg et nytt lag.

– Alle spillere trenger tid for å komme på sitt beste nivå. Det gjelder også det kollektive. Torsdag var den første dagen hele laget var samlet etter ferien. Vi lot noen spillere komme senere tilbake fordi de trengte hvile etter en lang og tøff sesong, sa Guardiola og viste til at de fleste av lagets spillere spilte EM i sommer.

I tillegg til Phil Foden, er Kevin De Bruyne skadet og utilgjengelig til kampen i London.

– De Bruyne blir bedre for hver dag som går. Han kan ikke gjennomføre fulle treningsøkter sammen med resten av laget ennå, men vi følger utviklingen hans de neste dagene, sa Guardiola.

– Fortsatt det beste laget

Spanjolens lag er blant flere den ypperste favoritten til å vinne Premier League. Det til tross for at de mangler en rendyrket målgjører.

– De lyseblå har fortsatt det beste laget i England. Forrige sesong gikk de til topps suverent etter å ha scoret flest og sluppet inn færrest. Jack Grealish kommer inn og forsterker en allerede nesten perfekt stall. De har god dekning på de fleste posisjoner, med unntak av spissplassen, skriver TV 2s kommentator Stimen Stamsø-Møller i sin «Power-ranking».

På søndagens motstanderlag finnes én spiller som kan fylle tomrommet Stamsø-Møller peker på. Harry Kane er nemlig koblet til klubben av en rekke medier gjennom lengre tid.

– Han er Tottenham-spiller. Jeg kommer ikke til å snakke om andre lags spillere, sa Guardiola, som svarte slik på spørsmål om City kan starte en ny sesong uten en rendyrket spiss, svarte manageren slik:

– Intensjonen er at vi skal kontrollere kampene i så stor grad at vi kan score mange mål, uavhengig om vi spiller med en ren spiss eller ikke, sa Guardiola, som også pekte på at Gabriel Jesus kan utfylle den rollen.

ØNSKET: Pep Guardiola har ikke lagt skjul på at han ønsker Harry Kane til Manchester City. Foto: Frank Augstein

– Mange mener det er umulig

TV 2s fotballekspert Trevor Morley peker også på en ting Manchester City ikke har.

– Snakkisen rundt Manchester City er at de ikke har én spesifikk målscorer. Kane kommer muligens inn, men kanskje ikke. Mange mener det er umulig å ikke ha en rendyrket spiss, sa han.

– Jack Grealish var favorittspilleren min forrige sesong, og jeg tror Guardiola kommer til å gjøre ham bedre. De er favoritter til å vinne ligaen, mente Morley.

Den tidliger West Ham- og Brann-spilleren fikk støtte av kollega Erik Thorstvedt.

– Grealish gjør laget bedre, men laget har så mye offensivt talent at han ikke utgjør en veldig stor forskjell. Det er imidlertid én ting som ville vippet det solid i Manchester Citys favør, og det er Kane, sa TV 2s fotballekspert, og la til:

– Det står en plass og bare venter på ham der. Det ville betydd en enorm forskjell. Det er veldig vanskelig å ikke tippe City som ligavinner dersom de får Harry Kane.

Se Tottenham-Manchester City på TV 2 Sport Premium 1 og TV 2 Play kl. 17.30!