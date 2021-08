Taliban rykker inn i Kabul – fullt kaos i gatene

Talibans talsperson Suhail Shaheen sier ifølge Al Jazeera og flere andre medier at de er i samtaler med den afghanske regjeringen «om en fredelig overgivelse» av Kabul.

Det opplyser også landets innenriksminister Abdul Sattar Mirzakwal, ifølge Reuters.

Ifølge AP er representanter fra både regjeringen og Taliban i forhandlinger inne i presidentpalasset i Kabul.

Meldingene om Talibans inntog i den afghanske hovedstaden kom klokken 09.30 søndag morgen norsk tid.

TV 2 befinner seg søndag like i utkanten av Kabul. Der er det mye trafikk med britiske og amerikanske helikoptre som frakter sivile ut av byen. I gatene er det fullt kaos.

Medier: Ingen kamper

Til tross for meldingene om Talibans inntog skrev den afghanske presidenten Ashraf Ghani på sin Twitter-konto søndag morgen at Kabul ikke var blitt angrepet, og at «situasjonen er under kontroll».

Samtidig melder Al Arabiya at presidenten vil gi fra seg makten og godta at en overgangsregjering opprettes.

Fakta om Taliban * Etablert av eksilafghanere i Pakistan under borgerkrigen i Afghanistan på 1990-tallet, med støtte fra pakistansk etterretning. * Grep makten i Afghanistan i 1996. * Støttes hovedsakelig av den største etniske gruppen, pasjtunerne. * Styrtet av en allianse av USA-støttede krigsherrer i 2001. * Ble i mange år ledet av mulla Omar, som døde i 2013. Dødsfallet ble først kjent to år senere. * Akhtar Mansour overtok som leder, men ble drept i et amerikansk bombeangrep i 2016. * Haibatullah Akhundzada er i dag Talibans øverste leder. * Mulla Omars sønn, mulla Mohammad Yaqoob, er øverste militære leder. * Sirajuddin Haqqani leder det såkalte Haqqani-nettverket, som har en sentral rolle i finansieringen av Taliban. * Mulla Abdul Ghani Baradar leder Talibans politiske kontor og har vært sentral i forhandlingene med USA og regjeringen i Kabul som har funnet sted i Doha. * Abdul Hakim Haqqani har ledet Talibans forhandlingsdelegasjon. * Sher Mohammad Abbas Stanikzai satt i regjeringen sist Taliban hadde makten i Kabul og har lenge fungert som gruppens «utenriksminister». Kilde: Al Jazeera, NTB

Så langt har det ikke vært kamper i Kabul, opplyser tre afghanske tjenestemenn til AP. Talibans styrker befinner seg angivelig i distriktene Kalakan, Qarabagh og Paghman.

Flere medier skriver at Taliban ikke har møtt noen motstand på sin vei inn i Kabul.

Taliban hevder også ha tatt kontroll over den militære flybasen i Bagram, der det ligger et fengsel med 5.000 innsatte, ifølge Sky News og BBC. De innsatte skal være løslatt.

Bagram ligger 60 kilometer nord for Kabul og var episenter for krigen mot Taliban og Al-Qaida i rundt 20 år før amerikanerne forlot anlegger uten forvarsel i juli. De innsatte i fengselet er hovedsakelig Taliban-krigere.

Varsler fredelig overgang

Suhail Shaheen, Talibans talsperson, hevder deres opprørere har fått ordre om ikke å gå inn i selve sentrum av Kabul.

– Forhandlingene er i gang for å sikre at overgangsprosessen blir helt fredelig og trygg, sier Shaheen ifølge Al Jazeera.

Samtidig ber USAs spesialutsending til Afghanistan, Zalmay Khalilzad, Taliban om ikke å gå inn i byen før amerikanske statsborgere er evakuert, ifølge New York Times.

Han var søndag morgen i krisemøte med president Ghani, ifølge britiske the Guardian.

CNN-reporter Kylie Atwood skriver på Twitter at USA vil evakuere tilnærmet alle ansatte ved den amerikanske ambassaden i løpet av 72 timer, men at et fåtall blir værende.

Nesten hele landet

Ellers i landet har Taliban ifølge AP tatt kontroll over Maidan Wardak, som er hovedstaden i en provins med samme navn.

I tillegg skal byen Khost var tatt i løpet av morgentimene.

Dermed har den afghanske regjeringen kun kontroll over fem av landets 34 provinshovedsteder, utenom Kabul.

PRESSET: Flere av president Ashraf Ghani sine nære politiske medarbeidere har overgitt seg til Taliban uten kamp, eller flyktet i eksil. Han har selv ikke villet trekke seg Foto: AFGHAN PRESIDENTIAL PALACE / NTB

De siste ukene har det foregått fredsforhandlinger mellom Taliban og regjeringsrepresentanter i Doha i Qatar. Det har foreløpig ikke gitt resultater.

Norge stengte fredag ambassaden i Kabul midlertidig. Norske soldater er fremdeles til stede på det norske feltsykehuset på flyplassen.

Talsperson Ivar Moen ved Forsvarets operative hovedkvarter sier til TV 2 at soldatenes sikkerhetssituasjon er uendret.

– De føler sikkerheten er godt ivaretatt. Nå er også amerikanske styrker på vei inn for å forsterke sikkerheten rundt flyplassen, slik at sikkerheten for det norske personellet ivaretas, sier han.