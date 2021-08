Taliban har tatt kontroll over ny provinshovedstad

Taliban tok Maidan Wardak, hovedstaden i provinsen med samme navn, søndag morgen. Gruppen har tidligere tatt kontroll over Afghanistans femte største by Jalalabad.

SISTE: En afghansk lokalpolitiker og Taliban sier at gruppen har tatt en ny provinshovedstad like vest for Kabul.

Taliban tok Maidan Wardak, hovedstaden i provinsen med samme navn, søndag morgen. Den ligger omtrent 90 kilometer fra Kabul.

En talsmann for Taliban hevder opprørerne foreløpig ikke har bestemt seg for om de skal angripe Afghanistans hovedstad Kabul.

EVAKUERER: Et helikopter over den amerikanske ambassaden i Kabul. Amerikanerne har startet evakueringen av ansatt i landet for fult søndag. Også sensitive dokumenter blir nå ødelagt, melder nyhetsbyrået AP. Foto: Rahmat Gul / AP / NTB

– En beslutning om Kabul vil bli tatt senere, sier talsmannen Zabihullah Mujahid til nyhetsbyrået DPA.

Han hevder at Taliban ikke ønsker en «krigstilstand» i Kabul eller at folk kommer til skade.

Ny storby har falt

Taliban har erobret Jalalabad i Nangarhar-provinsen og dermed kuttet av Kabuls forbindelse mot øst, opplyser afghanske politikere til nyhetsbyrået AP.

Byen er landets femte største og ligger langs hovedveien mellom Afghanistan og Pakistan, om lag 150 kilometer øst for Kabul. Det var den siste store byen utenom Kabul som ikke hadde falt i hendene på Taliban.

Jalalabad ble overført til Taliban tidlig søndag morgen uten kamp etter forhandlinger. Opprørerne publiserte foto som viser dem inne på guvernørens kontor i provinshovedstaden.

Lokalpolitiker Abrarullah Murad sier til AP at opprørerne tok over kontrollen etter forhandlinger med de eldre lederne i område.

– Det er ingen sammenstøt i Jalalabad fordi guvernøren har overgitt seg til Taliban. Å gi Taliban passasje var den eneste måten å redde sivile liv på, sier en ikke navngitt tjenestemann til nyhetsbyrået Reuters.

Fester grepet

Søndagens overtakelse kom etter at Mazar-e-Sharif og Maimana lørdag ble erobret etter å ha holdt stand mot Taliban i flere dager.

Mazar-e-Sharif er Afghanistans fjerde største, der norske styrker var stasjonert i mange år. Regjeringsstyrkene og mektige lokale krigsherrer var fast innstilt på å klare å forsvare den.

FLYKTER: Afghansk militær og tjenestemenn forlater byen Kandahar under kampene mellom Taliban og afghansk sikkerhetspersonell torsdag denne uken. Foto: Sidiqullah Khan / AP / NTB

Også Maimana, provinshovedstaden i Faryab-provinsen som norske styrker hadde sikkerhetsansvaret for i flere år, falt lørdag, ifølge den lokale folkevalgte Fawzia Raoufi.

Hovedstaden Kabul er nå det eneste større byområdet som regjeringen og dens styrker kontrollerer. Ifølge det amerikanske fredsinstituttet var Jalalabad en av de eneste sikre rutene ut av Kabul for flyktninger.

Kontrollerer over 20 provinshovedsteder

Taliban har de siste dagene tatt landets nest og tredje største byer, Kandahar og Herat, og kontrollerer nå nærmere 25 av landets 34 provinshovedsteder.

I tillegg til Mazar-e-Sharif og Maimana inntok de lørdag også Sharana i Paktika-provinsen, Asadabad i Kunar og Nili i Daykundi-provinsen, den siste etter at det bare ble avfyrt to skudd.

I Sharana meldes det at lokale eldre ledere forsøkte å mekle mellom Taliban og regjeringsstyrkene for å unngå krigshandlinger etter at det brøt ut kamper lørdag morgen.

Nærmer seg Kabul

Samme dag tok Taliban også mesteparten av Logar-provinsen rett sør for Kabul. Etter at distriktet Char Asyab ble inntatt, står de bare 11 kilometer fra hovedstaden Kabul.

I Kabul brer panikken seg, og mange frykter at det bare er dager til Taliban marsjerer inn i byen. På flyplassen er det lange køer av folk som prøver å skaffe seg billetter til hvor som helst i utlandet.

FORLATER LANDET: Passasjerer på vei til avgangsterminalen til Hamid Karzai internasjonale lufthavn i Kabul. Ettersom Taliban omkranser den afghanske hovedstaden, er det få andre muligheter for å flykte. Foto: Rahmat Gul / AP / NTB

Der kom også de første av 3.000 amerikanske soldater som skal evakuere amerikanske diplomater og afghanere som har jobbet for USA. Lørdag økte president Joe Biden tallet til 5.000.

Biden advarte samtidig Taliban mot å angripe amerikanske interesser. Det vil utløse et kraftig svar, sa han.

Storbritannia, Tyskland og andre land sender også fly og soldater for å hente ut sine diplomater og andre statsborgere, samt tolker og andre lokalt ansatte afghanere.

Tysklands utenriksminister Heiko Maas sier landet er forberedt på alle scenarioer når evakueringen av diplomater og ansatte på ambassaden planlegges, melder nyhetsbyrået DPA.

–Vår høyeste prioritet er sikkerheten til våre ansatte. Vi kommer ikke til å risikere at våre folk faller i hendene på Taliban, sier Maas til Bild.

Det tyske luftforsvaret sender militære transportfly til Kabul mandag, ifølge avisen.