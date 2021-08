Aldri før har så mange barn i USA vært innlagt på sykehus med korona

Eksperter frykter at delta-varianten kanskje er starten på en det farligste fasen av pandemien for barna.

Etterhvert som Delta-varianten av koronaviruset sprer seg i USA, opplever barnesykehus en voldsom økning i antallet barn som må legges inn på grunn av viruset.

Lørdag var 1902 barn i USA innlagt på sykehus. Det er det høyeste antallet siden pandemien startet, skriver Reuters.

Sykehusene fylles opp og etterspørselen av leger og sykepleiere øker i kampen mot den svært smittsomme Delta-varianten.

– Det er skummelt, spesielt for barn som ikke helt forstår hva som foregår. De er sultne på luft, sliter med pusten, og det er bare skummelt, sier Kelechi Iheagwara til NBC News.

Hun er lege ved barnesykehuset Our Lady of the Lake i Baton Rouge, Louisiana. De siste ukene har sykehuset behandlet barn helt ned i tre ukers alder og opp til 17 år.

81 barn i USA døde som følge av koronaviruset mellom mars og juli. Det viser tall fra Centers of Disease Control and Prevention, en etat underlagt Helse- og omsorgsdepartementet i USA.

– Barn i Louisiana har dødd av Covid, og dessverre vil de dø, sa John Vanchiere, spesialist på smittsomme sykdommer for barn, på en pressekonferanse forrige uke.

Kan ikke få vaksine

Barn utgjør for tiden rundt 2,4 prosent av landets sykehusinnleggelser, skriver Reuters.

– Dette er ikke fjorårets Covid. Denne er verre og det er barna våre som kommer til å bli mest påvirket av det, sa Sally Goza til CNN. Hun har vært leder i Academy og Pediatrics, en forening for barneleger.

Barn som er under 12 år kan ikke få vaksinen, noe som gjør dem mer sårbare for viruset. Denne uken sa landets største lærerforening (NEA) at skolene må gjøre alt de kan for å gjøre skolen til en så trygg plass som mulig.

– Våre elever under 12 år kan ikke bli vaksinert. Det er vårt ansvar å holde dem trygge. Å holde dem trygge betyr at alle som kan vaksineres bør vaksineres, sa leder Becky Pringle til CNN.

Politisk spenning

Økningen i nye tilfeller har økt spenningen mellom konservative ledere og lokale distrikter om hvorvidt det skal pålegges skolebarn å bruke munnbind når de vender tilbake til skolen denne måneden.

MOTSTAND: Foreldre demonstrerer mot munnbindpåbud ved skoler over hele USA. Her fra Fort Lauderdale i Florida. Foto: Amy Beth Bennett/AP Photo

Skoledistrikter i Florida, Texas og Arizona har gitt mandat om at munnbind skal brukes på skolen, og trosser pålegg fra deres republikanske guvernører som forbyr distrikter å ha slike regler, skriver Reuters.

Administrasjonen til Florida-guvernør Ron DeSantis sier delstaten kan holde med tilbake økonomiske midler fra distrikter som innfører krav om munnbind, skriver CNN.

Guvernør i Texas, Greg Abbott, ber delstatens høyesterett om å oppheve Dallas County sitt munnbindmandat, ifølge Dallas Morning News.

Smitten spres raskt

USA har nå rundt 129.000 nye smittetilfeller hver dag, en hastighet som har doblet seg på litt over to uker, skriver Reuters.

– Hvis du ser på overføringshastigheten i Florida og Louisiana, er de faktisk sannsynligvis de høyeste i verden, sa Peter Hotez, leder for National School of Tropical Medicine ved Baylor College.

Så langt i pandemien har 36.631.893 amerikanere blitt smittet av koronaviruset og USA er det landet i verden med flest smittetilfeller, ifølge Johns Hopkins University. 621 209 personer har dødd som følge av viruset.