Trygve tryner på oppløpssiden

Ved inngangen til valgkampen opplever Trygve Slagsvold Vedum en kraftig nedtur på Kantars partibarometer. Samme uke som FNs klimapanel la frem en dyster rapport om klimautfordringene, opplever både Senterpartiet og Frp å miste betydelig med velgere sammenlignet med forrige uke. Størst er tilbakegangen til Senterpartiet, som har mistet nesten en tredel av velgerne sine på kun seks uker.

Bommet på strategien?

Senterpartiet har gjort flere grep tidlig i valgkampen som kan ha blitt dårlig mottatt av velgerne:

TV 2s kommentator Aslak M. Eriksrud Foto: Espen Solli

Etter å ha avvist totalt statsministerspørsmålet med at det er de politiske sakene - ikke posisjonene - Sp er opptatt av, så snur han 180 grader rett før sommeren og kaster seg inn i kampen om å bli landets neste statsminister.

Han starter valgkampen med å gå til frontalangrep på det eneste partiet han ønsker å samarbeide med i regjering.

Han har i stadig større grad avvist et regjeringssamarbeid med partiets gamle regjeringspartner SV.

I juli noterte Vedum seg for bunnsolide 19,1 prosents oppslutning. I begynnelsen av august hadde det falt til 16,4. Kun én uke etterpå kan det se ut som om gulvet har klappet fullstendig sammen under føttene på Vedum & Co.

Senterpartiet fortsetter å falle i høyt tempo. På seks uker har partiet mistet nesten en tredel av velgerne sine og ender på 13,7 prosents oppslutning. Vi må to år tilbake for å finne lavere oppslutning på Kantars målinger.

Henter fortsatt mange velgere

En av årsakene til fallet på målingen er at Senterpartiet begynner å lekke til andre partier. Med en lojalitet på 71 prosent av tidligere velgere, ligner Sp stadig mer på de andre partiene.

Fortsatt er det sånn at Sp henter betydelige mengder med velgere fra Ap. 77.000 tidligere Ap-velgere skal nå stemme Sp, mens 20.000 velgere går motsatt vei, fra Sp til Ap. Senterpartiet henter også netto over 60.000 velgere fra Høyre og Frp til sammen.

FALLHØYDE: Partileder Trygve Slagsvold Vedum, her fotografert da han talte på partiets valgkampåpning som ble avholdt på hans egen gård på Stange lørdag. Foto: Javad Parsa

Det er også verdt å merke seg at Sp ikke henter velgere fra noen andre partier, men gir fra seg en liten håndfull velgere til både KrF, Venstre og Rødt og ikke minst til MDG, som har fått 13.000 velgere fra Sp, det utgjør 7 prosent av MDGs velgerbase.

Men til tross for det kraftige fallet vil Sp gjøre historiens nest beste valg, om de klarer å bremse fallet og stabilisere seg på dette nivået.

MDG-løft etter sjokk-rapport

MDG gjør det godt samme uke som den nye FN-rapporten om klima ble lansert. Partiet opplevde eksplosiv medlemsvekst i kjølvannet av rapporten som slo fast at klimaendringene er menneskeskapte, at verden allerede er for sent ute til å nå 1,5 graders-målet og at vi må belage oss på mer ekstremvær fremover.

VOKSER: Partileder Une Bastholm i Miljøpartiet De Grønne. Foto: Annika Byrde

Med 6,3 prosents oppslutning er MDG tilbake på nivået før Norge stengte ned på grunn av pandemien. I tillegg til å hente velgere fra Sp, kommer de nye velgerne særlig fra Venstre, og ikke minst fra gjerdet.

MDG har derimot en faretruende høy velgerandel blant de som ikke brukte stemmeretten for fire år siden, hver fjerde velger faktisk. Disse velgerne møter i mindre grad opp på selve valgdagen, enn velgere som pleier å bruke stemmeretten sin. Hvis disse velgerne ikke stemmer, vil MDG dumpe ned mot sperregrensen igjen.

Frp-grunnfjellet forvitrer

Det er stille rundt Frp om dagen. Det vises også på målingene. Partileder Sylvi Listhaug klarer ikke å mobilisere grunnfjellet sitt, har fullstendig mistet taket på tidligere velgere og er rykket tilbake til det bunnivået partiet lå på før hun tok over som partileder.

Under halvparten av de som stemte Frp i 2017 sier de vil gjøre det igjen. Frps velgere vandrer over til Senterpartiet, til KrF og noen få til Ap. 25.000 tidligere Frp-velgere går også over til Høyre, men 35.000 tidligere Høyre-velgere går tilbake til Frp.

IKKE NOE Å SMILE AV: Partileder Sylvi Listhaug i Fremskrittspartiet. Foto: Tor Erik Schrøder

Hver tiende velger har satt seg på gjerdet, men hver femte velger har gått til partier som befinner seg i «Andre»-kategorien. Det utgjør svimlende 100.000 velgere. Halvparten av alle velgerne som sier de skal stemme på partier i den kategorien kommer faktisk fra Frp. En del av disse går til Demokratene, som oppnår 1,9 prosent på målingen. Frp henter knapt noen velgere fra gjerdet.

SV størst blant de yngste

På rødgrønn side flyr SV også høyt. Med 9,3 prosents oppslutning kan Lysbakken notere seg for sin nest beste Kantar-måling i denne stortingsperioden.

SV har en lojalitet på 67 prosent og forsyner seg i tillegg grovt av tidligere Ap-velgere. Lysbakken henter også velgere fra Venstre og Høyre, og ville vært landets største parti om førstegangsvelgerne fikk bestemme.

Fortsatt motbakke for Støre

Mens samtlige de andre på rødgrønn side gjør det svært godt, sammenlignet med sist valg, sliter Ap fortsatt i tung motbakke. Selv om det nå er betryggende avstand ned til Sp, klarer ikke Ap-leder Jonas Gahr Støre å løfte eget parti. Tvert imot. Med 22,8 prosent vil det som ser ut som rødgrønn valgseier og statsminister-jobb, ikke komme uten en veldig bitter ettersmak.

BLIR IKKE STØRRE: Ap-leder Jonas Gahr Støre, her på besøk i Sydvaranger Gruve onsdag. Foto: Tommy Storhaug / TV 2

Ap ligger an til å gjøre sitt soleklart dårligste valg siden 1924. Dette skyldes at Ap fortsatt lekker store mengder velgere til Senterpartiet og SV. Men lekkasjen mot Rødt er nesten tettet, og Ap henter også netto 20.000 velgere fra Høyre. 66 prosent av Ap-velgerne fra 2017 sier at de vil stemme på partiet igjen. Hver tiende Ap-velger har satt seg på gjerdet.

KrF-vind blant blå velgere

KrF styrker seg og har med 5,1 prosents oppslutning endelig fått litt luft mellom seg og sperregrensen. Fremgangen skyldes at KrF holder litt bedre på tidligere velgere (lojalitet på 69 prosent) og at de har begynt å hente velgere fra spesielt Høyre.

Kan vi se en tendens til at Høyre-folk stemmer taktisk på KrF, slik de har gjort med Venstre i tidligere valg? Det kan også være såkalte blåkristne velgere som kommer tilbake til partiet for å redde det fra å avgå ved døden under sperregrensen. KrF har i det stille kjørt en svært målrettet kampanje rettet mot kristne miljøer og viktige kjerneområder, som Vårt Land har skrevet om.

Rødt-fall

Rødt faller på målingen ned til et nivå som ligner mer på snittet av målingene. Partileder Bjørnar Moxnes løftes over sperregrensen av tidligere SV-velgere. Rødts fall på denne målingen skyldes i hovedsak at partiet ikke lenger klarer å hente like mange velgere fra Ap som tidligere. Vi ser en velgervandring fra Ap til SV og fra SV til Rødt.

Høyre holder bedre på kjernen

Høyre har strammet seg opp og holder bedre på tidligere velgere. Fremgangen på tre prosentpoeng skyldes i tillegg at Erna Solberg har bremset lekkasjen til Senterpartiet.

Men Høyre ligger nesten fire prosentpoeng bak valgresultatet sist, noe som skyldes at Høyre gir fra seg velgere til omtrent alle andre partier, og flest til Senterpartiet og Ap. Hver tiende Høyre-velger fra 2017 har hoppet opp på gjerdet.

Utro Venstre-velgere

Venstre-leder Guri Melby er den eneste partilederen blant de såkalte miljøpartiene som ikke oppnår noen gevinst denne uken. Med 3,4 prosent vil Venstre bli det eneste av dagens stortingspartier som havner under sperregrensen. Partiet har, som vanlig, de mest utro velgerne. Færre enn hver tredje Venstre-velger fra sist, sier at de vil stemme på partiet igjen. De mister klart flest velgere til MDG.