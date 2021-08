Brennhete Braut Haaland med fem (!) målpoeng da Hauge scoret i debuten

Borussia Dortmund - Eintracht Frankfurt 5-2

Sjekk Haalands elleville førsteomgang i videovinduet over!

Lørdag startet sesongen for Borussia Dortmund og Erling Braut Haaland. Og jærbuen, han var tilbake med et smell.

Etter bare 34 minutter spilt hadde 21-åringen notert seg for to målgivende pasninger og én scoring - og det bare i løpet av elleve minutter.

Også etter pausen var "Brauten" brennhet - og både scoret og assisterte igjen. Hans 62. mål på 61 kamper for Borussia Dortmund.

Det var mer å glede seg over med norske øyner. Jens Petter Hauge kom inn til sin debut for Eintracht Frankfurt i pausen - og markerte seg. Den tidligere AC Milan-spilleren var frempå, og scoret et trøstemål på slutten av kampen.

Dermed ble det en norsk dominans i Bundesligaåpningen. Dortmund slo til slutt Eintracht Frankfurt 5-2.

– I dag var det lett å være motivert. Jeg hadde gåsehud da jeg kom ut. Det var fantastisk å spille foran fansen. Det var gratis motivasjon og jeg har savnet dem mye, sier Haaland til V Sport etter kampen.

– Vi får se om det er slikt jeg kan få pasninger i retur, ved å gi dem noen. Jeg spiller der de beste mulighetene er, sier Haaland.

– Han er en maskin. Det er det mest beskrivende. Han leverer mål og assister og er en lagspiller. Nå ser vi fremover og håper å herje sammen oftere, sa Haalands lagkamerat Giovanni Reyna til V sport.

Jens Petter Hauge syns det var godt å komme i gang for sin nye klubb.

– Det var godt å komme i gang, for jeg trenger kamper. Det var kjekt å komme i gang med en scoring, men jeg gjør enkle feil. Nå skal jeg spille på meg selvtillit, sier Jens Petter Hauge.

Han tok seg også tid til å hylle Haaland.

– Det er umulig å gjøre noe med han. Han er en av verdens beste spillere, sier Hauge.

Involvert i tre mål på elleve minutter

23 minutter inn i årets sesong markerte Erling Braut Haaland seg for alvor. Jærbuen tok med seg ballen fra midtstreken og slapp en perfekt ball til Marco Reus. Litt av en assist av 21-åringen.

Ledelsen ble utlignet på merverdig vis. Frankfurt spilte seg frem til mål, men først p ballen var Dortmunds Felix Passlack. Han så ut til å stoppe angrepet, men istedenfor plasserte han ballen vakkert i eget mål. Meget spesielt selvmål sørget for 1-1.

Likevel, "Brauten" var tilbake igjen som servitør like etter. Nok en gang var han en sentral del av en vakker Dortmund-kontring, og sendte en pasning som Thorgan Hazard ekpederte i mål.

To minutter etterpå ville også den tidligere Molde-spilleren være med å score mål. Alene med keeper var Braut Haaland sikker, og satt inn 3-1. Én scoring, to assister og dermed tre målpoeng på en drøy halvtime.

Hauge-mål

Målpoeng ble det også etter hvilen. Nok en gang la han ballen pent til rette for medspiller - denne gangen Giovanni Reyna, som scoret Dortmunds fjerde scoring.

Mål nummer to kom ikke lenge etter. Igjen alene med keeper var Braut Haaland iskald, og trillet inn målpoeng nummer fem!

Jens Petter Hauge kom inn i pausen til sin debut for Eintracht Frankfurt. For selv om det ble en tung dag for hans nye klubb, var det likevel noe å glede seg over.

Ballen endte opp hos Huge, som kunne plassere ballen i mål. Dermed ble det debutmål på unggutten.