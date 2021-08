MDG-topp ber Vedum trekke seg som statsministerkandidat

Med fire uker igjen til valget går den tidligere talspersonen i Miljøpartiet de Grønne hardt ut mot Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum.

Hansson mener Vedum er for useriøs i klimasaken til å kunne ha jobben som statsminister og ber han trekke kandidaturet sitt.

– Vedum har gjort det til et poeng i valgkampen å flire vekk hele klimaproblemet. Hans svar på klimaproblemet er å forlange billigere bensin, sier Hansson til TV 2.

– En sånn statsminister kan ikke Norge sette inn i 2021, sier Hansson.

Hansson er på 2. plass på MDGs Oslo-liste og ligger an til å komme inn på Stortinget til høsten, ifølge målinger. Han satt på Stortinget mellom 2013 og 2017.

KLIMAKRISE: Tidligere nasjonal talsperson i Miljøpartiet de Grønne, Rasmus Hansson, sier at han ikke vil støtte en regjering som vil fortsette å lete etter olje. Foto: Heiko Junge / NTB

Det «alle vet»

Den siste FN-rapporten og ekstremvær som «rykker mot fra alle kanter» viser at «alle vet» at norsk politikk må ta klimakrisen på aller største alvor, mener Hansson.

– Vedum kan føre den politikken han vil, men han er diskvalifisert til å lede et land som står overfor enorme utfordringer fra klimakrisen og spørsmålet om hvordan vi skal utvikle næringsliv og samfunn for å tilpasse seg klimaendringene, sier MDG-toppen.

– Senterpartiet må etter all sannsynlighet samarbeide med ett eller flere partier i en eventuell ny regjering etter valget. Partiet vil trolig uansett ikke få gjennomslag for all sin klimapolitikk?

– Det vi skal forholde oss til nå, er hva Vedum sier, også kan vi alle spekulere i hva som skjer etter valget. Det er nå han erklærer seg som statsministerkandidat, og nå vi må ta han på alvor og på ordet, sier Hansson.

Vedum: Hjelper ikke med personangrep

– Vi får ikke gjort mer med klima om politikere skal gå rundt å moralisere og være sure. Skal vi få ned utslippene, må vi ha støtte i folket, sier Senterpartiet-leder Trygve Slagsvold Vedum til TV 2.

Partilederen sier at Senterpartiet vil få ned utslippene med politikken de fører.

HJELPER IKKE: Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum sier at vi ikke får gjort mer med klima om politikere skal gå rundt og være sure. Foto: Aage Aune / TV 2

– Vi er bare uenige med MDG i at det er de som har minst som skal ta regningen gjennom høyere avgifter. MDG har glemt at Norge er mer enn Oslo sentrum, mange er avhengig av bilen, sier Vedum.

Han sier at han vil snakke om partiets politikk.

– Vi skal bygge ny grønn industri på skuldrene av oljeindustrien, vi skal bruke skogen aktivt, vi vil fjerne avgifter på biodrivstoff og bruke offentlige innkjøp for å redusere utslipp. Så får Rasmus Hansson og MDG gjerne fortsette med personangrep og spill. Det tar jeg ikke så tungt, sier Vedum.

Hansson: Vanskelig å svare på

– Hvorfor er Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre mer skikket til å bli statsminister enn Vedum? Sp og Ap er enig om CO2-avgiften for eksempel?

– Han er hakket mindre ansvarsløs og er omgitt av flere politikere som opptrer mer ansvarlig i klima- og miljøspørsmålet enn Senterpartiet. Dessverre gjør Støre, akkurat nå, sitt ytterste for å ligne mest mulig på Vedum. Det gjør at spørsmålet ditt er temmelig vanskelig å besvare, sier Hansson.

– Alt i alt anser jeg sjansen for at Støre fører en bedre klimapolitikk enn Vedum som forholdsvis stor, sier Hansson videre.

– Er utspillet et håp om å få flere stemmer?

– Utspillet er en oppfordring til hele Norge om å si at uansett hvilket parti som kommer i regjering, er vi nødt til å ta klimakrisen så alvorlig at vi forlanger en statsminister som tar den på største alvor, sier Hansson og fortsetter:

– Alle partier hevder de er opptatt av klimakrisen. Ok, da sier vi det. Men da må vi også være enige om at den neste personen som skal lede Norge, må ta klimakrisen alvorlig, i hvert fall ikke en som flirer av hele klimaspørsmålet, som jeg mener Vedum gjør.

Søndag kveld, klokken 21.45, møter Trygve Slagsvold Vedum til Statsministerduellen på TV 2 mot statsminister Erna Solberg (H) og statsministerkandidat Jonas Gahr Støre (Ap). Du kan se den på TV 2 Play og på TV 2.