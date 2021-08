Unggutten scoret i Premier League-debuten: – En drøm siden jeg var åtte år

Chelsea - Crystal Palace 3-0

Sjekk Chalobahs scoring i videovinduet øverst!

Det ble en strålende start på Premier League-sesongen for Chelsea. Ekstra spesielt ble det nok for Trevoh Chalobah (22).

I sin Premier League-debut for blåtrøyene markerte han seg for alvor for hjemmefansen. Fra rundt 20 meter scoret han Chelseas tredje mål i nedsablingen av Crystal Palace som endte 3-0.

– Dette har vært en drøm siden jeg var ni år gammel. Å spille foran supporterne her er en drøm som går i oppfyllelse, sier Chalobah til Sky Sports.

– Da jeg kom nærmere målet bestemte jeg meg for å skyte. Da hadde jeg fansen i ryggen og gikk for det. Jeg så ikke at ballen var inne, men da fansen jublet var jeg i himmelen, sier han.

– Han knekker sammen, Chalobah. Øyeblikket han har drømt om hele livet, det gikk akkurat i oppfyllelse, sa TV 2s kommentator Peder Mørtvedt.

22-åringen har vært i Chelsea siden han var åtte år, men har vært på en rekke utlån. Debuten kom mot Villareal i Super Cupen etter å ha vært innom Ipswich, Huddersfield og Lorient.

I will make it for you mum...I promise😇 — Trevoh Chalobah (@TrevohChalobah) November 27, 2016

I 2016 døde moren hans, og senere det året la han ut en tweet hvor han lovet å gjøre noe for sin mor.

Nå har han debutert og scoret i Premier League.

– Slitne i garderoben

Scoringer av Marcos Alonso, Christian Pulisic og nevnte Chalobah sørget for 3-0 seier og en fin start i jakten på Premier League-tittelen.

– Det her var maktdemonstrasjon fra Chelsea. De styrte det fra start til slutt, og leverer, sier ekspert Solveig Guldbrandsen i TV 2s Premier League-studio.

Chelsea-manager Thomas Tuchel var naturligvis tilfreds med ligaåpningen.

– Vi vant fortjent. Guttene la ned mye innsats og kontrollerte kampen. De virket så skarpe som de kunne etter å ha spilt på onsdag. De er veldig slitne i garderoben, og det er slik det skal være, sier tyskeren.

Vakkert frisparkmål

Det har vært mye å glede seg over som Chelsea-fan den siste tiden. Onsdag vant Champions League-mesterne Super Cupen, og dagen etterpå bekreftet de signeringen av Romelu Lukaku.

Lørdag kunne supporterne også juble for enn opptur i Premier League.

Hjemmefansen trengte ikke å vente lenge på årets første scoring. Etter 26 minutter spilt stilte Marcos Alonso seg opp for å ta et frispark utenfor 16-meteren. På vakkert vis curlet han ballen over muren og i mål.

– Det ser så enkelt ut, men dette har han trent på. Det er så plassert og bra, sa Guldbrandsen.

Doblet før pause

Før pause kom også nummer to for de blå. Ett innlegg fra Mason Mount ble slått ut av Vicente Guaita, og der var Christian Pulisic på plass. Amerikaneren fikk en enkel jobb med å putte inn 2-0.

– Han er på rett plass når den ballen plutselig ligger på femmeteren.

Chelsea fortsatte å kjøre kampen etter pause. Da den tredje scoringen ved Trevoh Chalobah kom, var seieren i praksis sikret.

Dermed går Chelsea foreløpig opp på 2. plass bak Manchester United, som knuste Leeds 5-1 tidligere lørdag.