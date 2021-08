Krever at politikerne setter studenter på dagsorden: – Vi er lei av å havne i mellom

Det nærmer seg valg, samtidig som høyskoler og universiteter nå kickstarter et nytt semester. Med et vanskelig korona-år bak seg, krever studentene bedre vilkår i året som kommer.

– Det som blir viktig for studentene er at de blir sett. At man anerkjenner studentene som en velgergruppe, sier Frida Rasmussen.

Hun er selv student ved Universitetet i Oslo, men sitter også i sentralstyret i Norsk studentorganisasjon (NSO).

Pandemiåret har vært tøft for Rasmussen og andre medstudenter. Nå krever hun at de blir prioritert blant politikernes løfter mot valget.

– Mer midler til mer fritid

Rasmussen har vært åpen om egne psykiske plager, og tror mye stammer fra økonomisk engstelighet.

– Jeg har vært stressa. Stressa for om jeg har hatt nok penger til mat.

– Hva annet har du følt på det siste året?

– Frustrasjon. Mye frustrasjon over at vi har fått lån som tilbud når andre i akkurat samme situasjon har fått dagpenger.

KREVER PRIORITERING: Frida Rasmussen og studentorganisasjonene krever et løft for studentene ved årets valg. Foto: Tommy Storhaug / TV 2

Rasmussen mener støtteordningene studentene fikk under korona var et hardt slag i magen. Da savnet hun at regjeringen tok de på alvor.

– Vi har fått lån som vi må betale tilbake igjen. Mens arbeidstakere som også bidrar til velferdsstaten på samme måte som studenter med deltidsjobb, får dagpenger.

– Vi er lei av å havne i en posisjon mellom arbeidstakere og ungdom, sier hun.

Rasmussen mener mer økonomisk støtte hadde gjort det enklere å være student, og viser til at særlig studenter i Oslo er helt avhengig av en deltidsjobb ved siden av heltidsstudiet.

Sammen om et løfte for studentene

Sammen med ungdomspartiene har landets studentorganisasjoner utarbeidet et felles krav til årets Stortingsvalg; det såkalte «Ungdomskravet 2021».

Dette krever de:

Studenters psykiske helse må styrkes og det må satses på forebyggende tiltak.

Det skal prioriteres tilskudd til bygging av nye studentboliger med et mål om minimum 20 prosent nasjonal dekningsgrad.

Studiestøtten økes med mål om 1,5 G.

Det skal legges til rette for å ha barn som student.

– Alle disse tingene er ting som bidrar til å senke skuldrene, fokusere på studiene og bruke tid på venner og meg selv, sier Rasmussen og legger til:

– Å faktisk ha mulighet til å ta en dag på sofaen uten å føle at lommeboka brenner og pensumbøkene rasler.

Savner prioritering fra dagens regjering

Arbeiderpartiets nestleder Hadia Tajik mener tiden er inne for å satse på studentene.

– Jeg savner at dagens regjering tar studenters psykiske helse på alvor. De som er unge og studerer i dag er framtiden til landet vårt, da må vi selvfølgelig investere i at de har det bra så de kan gjøre det bra, sier Tajik.

VIL TA GREP: Arbeiderpartiets Hadia Tajik sier det er på tide med et krafttak for studentene. Foto: Tommy Storhaug / TV 2

Arbeiderpartiet vil blant annet øke studiestøtten, bygge 3000 nye studentboliger og doble midlene som går til studentvelferd med fokus på psykisk helse.

– Vi ser at det er stadig flere studenter som forteller at de sliter med sin psykiske helse. Det har blitt vanskeligere etter korona, og det er derfor på tide at man tar i et krafttak for studentene.

Øker i støtte hvert år

Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim mener det er vanskelig å svare på om de har gjort nok for studentene under pandemien.

ØKER STØTTEN: Høyere utdanningsminister Henrik Asheim sier de skal fortsette å øke studiestøtten hvert år. Foto: Tommy Storhaug / TV 2

– Men vi har sørget for lavterskeltilbud, god undervisning og ordninger for tap av inntekt. Men det viktigste av alt er å sørge for å åpne opp, slik at studentene kan være sammen, sier Asheim.

– Hva vil dere gjøre for å gjøre det enda bedre de kommende årene?

– Så lenge vi har styrt har vi innført 11 måneders studiestøtte, og mer enn prisene øker hver eneste år. Det har vi sagt at vi skal fortsette å gjøre.

– Men jeg er også opptatt av at vi har alt det andre rundt som gjør studenthverdagen god. Legge til rette for frivilligheten, nok studentboliger eller at kvaliteten på undervisningen er god, sier han.