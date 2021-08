Hundrevis av dødsfall i jordskjelv i Haiti: – Enorme ødeleggelser

Det haitiske sivilforsvaret bekrefter at minst 227 personer har dødd i jordskjelvet i Haiti.

Skjelvet fant sted lørdag morgen med episenter utenfor kysten og hadde en styrke på 7,2, ifølge jordskjelvsenteret USGS.

Ifølge sivilforsvaret i landet har minst 227 personer dødd i skjelvet. De skriver videre at hundrevis er skadd, og at mange er savnet.

De skriver videre at redningsmannskapene har klart å redde ut mange personer fra ruinene, og at sykehus mottar stadig flere pasienter.

Suite au #séisme qui a causé d’énormes dégâts dans le Sud, la Grand’Anse et les Nippes, j’ai déjà mobilisé toute l’équipe gouvernementale pour adopter, en urgence, toutes les dispositions qui s’imposent.#Haïti — Dr Ariel Henry (@DrArielHenry) August 14, 2021

Landets nylig innvalgte statsminister Ariel Henry kommenterte katastrofen via sin Twitter-profil.

– Jeg sender mine kondolanser til foreldrene til alle som har blitt ofre for dette voldsomme jordskjelvet, som har forårsaket flere tap av liv og eiendom, skriver han på Twitter.

– Jordskjelvet har skapt enorme ødeleggelser i sør, Grand'Anse og Nippes, og derfor har jeg bedt regjeringen om å iverksette alle nødvendige tiltak så snart som mulig, skriver Henry videre.

Statsministeren sier også at det vil bli erklært unntakstilstand i landet.

Det ganske langvarige skjelvet kunne kjennes over hele landet, og det er allerede meldt om materielle skader på halvøya sørvest i Haiti, ifølge bilder som er lastet opp av lokale vitner.

SKADD: Kun ruinene er igjen av denne kirken i byen Les Cayes, Haiti. Foto: AP Photo/Delot Jean

Flere hus har rast sammen

I Port-au-Prince rømte mange mennesker ut i gata av frykt for at husene kunne rase sammen da skjelvet skjedde klokka halv ni om morgenen.

Daños ocasionados por el terremoto de 7.2 (Mw) en Haití. Se reportan derrumbes y daños estructurales en varias localidades. pic.twitter.com/NpeiUAkiSo — Red Geocientífica de Chile (@RedGeoChile) August 14, 2021

– Mange boliger er ødelagt, folk er døde, og noen er lagt inn på sykehus. Alle er ute i gata nå, og rystelsene fortsetter, forteller Christella Saint Hillaire som bor nær episenteret.

Blant annet er en skole og en kirke der det var gudstjeneste, rast sammen.

Forbereder krisehjelp

Røde Kors skriver i en pressemelding at de forbereder hjelpeinnsatsen på Haiti.

– Den viktigste hjelpen nå er å redde liv og helse og få folk i sikkerhet i tilfelle etterskjelv. De nærmeste dagene vil akutt helsehjelp og traumebehandling være viktig i tillegg til sikre tilgang til mat, vann og tak over hodet, sier seniorrådgiver Morten Tønnesen-Krokan, som selv deltok i katastrofeteamet for Haiti etter jordskjelvet i 2010, da over 200.000 mennesker mistet livet.

Ifølge Tønnessen-Krokan gjør Haitis infrastruktur landet ekstra sårbart for jordskjelv.

– Det handler først og fremst om bygningsmasse. Bygningene dårlig rustet til å tåle jordskjelv, og raser lett sammen.

– Sannsynlig med høye dødstall

Det amerikanske jordskjelvsenteret USGS rangerer skjelvet til «rødt skadenivå», som blant annet betyr at det er «sannsynlig med høye dødstall». Tidligere hendelser med rødt skadenivå har krevd internasjonal nødhjelp.

Den amerikanske værovervåkningstjenesten National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) sendte tsunamivarsel i området, hvor de skrev at noen av bølgene kunne bli 1-3 meter høye.

Også USGS har sendt ut et lignende varsel, som senere har blitt avblåst.

(TV 2/NTB)