Slakter festkulturen: – Akkurat nå er vi ikke til å stole på

Se hele pressekonferansen øverst!

Lørdag inviterte Brann til pressekonferanse der de opplyste om siste nytt i saken om festen på Brann Stadion natt til tirsdag.

Der ble det klart at Kristoffer Barmen og keeperen Mikkel Andersen ikke vil være en del av kamptroppen mot Sandefjord søndag. De er ikke under etterforskning fra politiet.

Etter seansen stilte daglig leder Vibeke Johannesen, sportssjef Jimmi Nagel Jacobsen og hovedtrener Eirik Horneland stilte opp til intervjuer om hvordan klubben videre håndterer saken.

Nagel Jacobsen sier til TV 2 at den har vært vanskelig å jobbe med da informasjonen har kommet fra flere hold, deriblant fra rykter og gjennom mediene. Torsdag delte klubben en pressemelding om at de trengte mer tid til å behandle ny informasjon.

– Jeg tror ikke jeg har tatt noen spillere i å lyve, men de har ikke kommet med alle detaljer på en gang. Kanskje... Hva skal man si? Vi har ikke fått alle detaljene med det samme, men jeg har ikke tatt noen enkeltspillere i å lyve, sier sportssjefen.

Horneland håper at spillerne nå har delt alt de har å dele.

– Jeg ba jo om full ærlighet og fikk et veldig godt bilde fra starten av. Så er det en del ting som har akselerert, ja. Nå tenker jeg at de beste til å komme til bunns i det er politiet og derfor så gir det meg en trygghet om at vi får frem hele sannheten.

TRENER: Eirik Horneland leder Brann ut årets sesong. Han irriterer seg voldsomt over festingen på Brann Stadion. Foto: Marit Hommedal

Horneland slakter festkulturen

Hovedtreneren reagerer kraftig på opplysningene som har kommet frem denne uken.

– Hva tenker du om at Stadion er blitt brukt til nachspiel?

– Det er avskyelig, synes Brann-treneren.

Horneland sier at klubben nå må jobbe i lang tid for å gjenvinne byens tillit.

– Vi må vise at vi er til å stole på. Akkurat nå er vi ikke til å stole på, så enkelt er det, sier Horneland på pressekonferansen.

Johannesen sa tidligere lørdag at hun og klubben tar fullstendig avstand fra enhver straffbar og ubehagelig opplevelse, dersom det har funnet sted på Stadion.

– Det har også vært en del hets og ryktespredning. Dette er en kompleks og sammensatt sak. Jeg ber om at folk må tenke seg om og ikke bidrar til rykter som er usanne, sa Johannesen, som sa klubben ikke har indikasjoner på at det har vært brukt narkotika under nachspielet på Brann Stadion. Hun sier klubben vil søke hjelp for å komme til bunns i om indikasjonene stemmer.

Senere lørdag bekrefter hun til Bergensavisen at de planlegger å gjennomføre rustester for de involverte spillerne.

– Det er helt uakseptabelt

På nachspielet deltok sju jenter. De skal ha bli bedt om å legge fra seg mobilene sine, mens Brann-spillerne beholdt sine.

– Jeg har hørt det som du sier. Det er det jeg vet, sier Johannesen, som ser på situasjonen som alvorlig.

– Jeg tenker at mye av det som har skjedd, det må vi til bunns i og så må vi som klubb ta gode valg for at dette skal bli bedre fremover. Det er ikke greit. Dette er helt uakseptabelt det som har skjedd her. Det er mange dårlige valg her som er tatt og som påvirker klubben, legger hun til.

Bergensavisen skrev tidligere denne uken at det har vært fester på Brann Stadion ved tidligere anledninger. Johannesen sier det er mye spekulasjoner og mistanker og at bildet ikke er helt klart.

– Det har vært en fest her tidligere i år også. Jeg er utrolig skuffet over at enkelte har så liten respekt for reglene og det vi forventer av spillere i denne klubben, sier hun.

Klubbens daglige leder sier at hun var bekjent med en sosial samling i kontrollerte omgivelser i februar, men at hun den siste tiden har fått høre nye rykter om festkulturen blant spillerne.

Så spillerne med alkohol på kamera

Johannesen sier videre at festing på Brann Stadion er noe klubben ikke kan være bekjent av og klubben jobber systematisk for å hente inn mer informasjon.

– De hadde alkohol med seg for det har jeg sett på et videokamera, men hadde de det med seg hjemmefra... Ja, er det så spontant? Det er akkurat dette vi må til bunns i, som er vanskelig å forklare med en gang, sier hun.

Johannesen føler med klubbens supportere.

– Akkurat nå skal vi ikke forvente noen ting som helst. Vi må bygge opp tillit igjen og gjøre det vi kan for å vinne fotballkamper. Det får være fokuset vårt, så har vi forståelse for at veldig mange er skuffet over oss, sier Johannesen.

Brann møter Sandefjord søndag klokken 20.00 på Brann Stadion.