Fernandes-hat trick i Manchester Uniteds drømmeåpning

Manchester United - Leeds 5-1

Allerede før Manchester United sparket i gang sesongen mot rivalene fra Leeds, var det jubel på Old Trafford.

Før kampstart ble nemlig stjernesigneringen Raphaël Varane presentert foran en fullsatt arena, til fansens store begeistring.

Jubelen økte i styrke gjennom kampen, som Ole Gunnar Solskjærs lag til slutt vant 5-1.

– Jeg kunne ikke spurt om så mye mer enn dette, sier Manchester United-manageren til TV 2 etter triumfen, som inneholdt hat trick fra Bruno Fernandes og fire målgivende pasninger fra Paul Pogba.

Se Bruno Fernandes' hat trick-show i videovinduet øverst!

– Fokuset er ikke på Bruno eller Paul. Det er laget og trenerne, som har gjort en fantastiske forberedelser. Det vi har gjort på trening denne uken er imponerende, sa Solskjær, som også svarte på spørsmål om presset til å ta en tittel.

– Er ikke det et privilegium å ha press? Tenk deg å spille en treningskamp på Vestlandet nå. Dette handler om fotball og jeg koser meg, sa manageren, som også hyllet den elektriske stemningen på Old Trafford.



Den gjorde seg virkelig gjeldende en halvtime ut i kampen, da Fernandes åpnet ballet med årets første mål.

Etter en god periode, vartet United opp med et klasseangrep, da Paul Pogba vippet ballen mot Fernandes. Portugiseren dro ballen med seg inn i feltet og plassert den bak Leeds-keeper Meslier.

Dermed endte sesongens første omgang på Old Trafford med ettmålsledelse for hjemmelaget.

Den syntes TV 2s eksperter var fortjent.

– Manchester United viser seg frem seg virkelig frem med mange fine detaljer, men burde skapt enda flere sjanser, sa Simen Stamsø-Møller, som likevel levnet Leeds et realistisk håp på å slå tilbake

– De få gangene Manchester United er ute av balanse kommer Leeds med mange spillere i angrep. De har absolutt muligheter her, sa han i pausen.

Pogba med fire målgivende pasninger

Det håpet ble sterkere fire minutter ut i den andre omgangen. Da utliknet nemlig Luke Ayling med et vanvittig drømmetreff fra om lag 25 meter.

Det gikk imidlertid ikke lang tid før Manchester United og Paul Pogba slo nådeløst tilbake.

På et drøyt kvarter, snudde nemlig kampen fullstendig. Med ytterligere to Bruno Fernandes-mål og ett hver fra henholdsvis Mason Greenwood og Fred, gikk hjemmefansen fullstendig av hengslene på tribunen.

Deler av æren for det, må tilkjennes Paul Pogba. Da franskmannen ble byttet ut etter 75 minutter hadde han levert fire målgivende pasninger.

Applausen han mottok da han tuslet fornøyd av gresset, ble overlappet av mottakelsen til en annen stjerne, da Jadon Sancho fikk sin Premier League-debut.

– Denne dagen blir bare bedre og bedre for Manchester United. De leder 5-1 og så gjør Jadon Sancho sin debut. Det er ikke vanskelig å tro at dette laget kan være med å kjempe om en Premier League-tittel, sa TV 2s kommentator Øyvind Alsaker.

Det siste kvarteret ble en ren sjarmøretappe for hjemmelaget. Med triumferende applaus for hver vellykkede pasning, sprudlende kombinasjoner og en smilende Ole Gunnar Solskjær på sidelinjen, ble serieåpningen til slutt en ordentlig fest for de rødkledde, som til slutt vant 5-1.

– Noe stort er i emning for Ole Gunnar Solskjær. Dette kan være de røde djevlenes sesong, sa Alsaker i det kampen ble blåst av.

– Leeds hang godt med frem til det rett og slett for fort for dem. Dette var langt mer enn hjemmepublikummet kunne forvente, fulgte Jesper Mathisen opp.