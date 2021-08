Mann arrestert etter å ha tatt seg inn i Taylor Swifts leilighetsbygg

En mann ble fredag observert inne i leilighetsbygget der sanger Taylor Swift bor i en toppleilighet i Tribeca, New York.

Det var en av sikkerhetsvaktene som rapporterte at mannen hadde tatt seg inn i bygningen uten tillatelse, og han er nå arrestert for overtredelse.

Det melder NBC New York.

TRIBECA: Mannen tok seg inn i bygget der Taylor Swift bor i Tribeca, New York. Foto: Angela Weiss

Swift har ikke kommentert saken

Da vakten ankom bygget, ble inntrengeren identifisert som 28 år gamle Patrick Nissen fra Nebraska.

28-åringen skal ved flere anledninger ha skrevet om sine følelser for Swift på en Twitter-konto som angivelig skal tilhøre den unge mannen.

Swift har ikke delt noe om hendelsen selv i sosiale medier.

Delte sine følelser for sangeren

Ifølge NBC New York har han skrevet på den omtalte Twitter-kontoen at Swift er et av de menneskene han føler han kan få kontakt med og bli forelsket i.

Nissen skal blant annet ha skrevet i 2013 at han håpet på å møte Swift i en kaffebar. I 2014 skrev han at han ønsket å snakke direkte med sangeren og at hun burde gi han nummeret sitt.

I 2015 skrev 28-åringen:

«Prøver å være trofast etter alt jeg har vært gjennom. Jeg elsker @taylorswift13, hun må komme og hente meg. Jeg bryter sammen og freaker ut.»

Han skal også nylig ha postet et bilde av Swifts album «Reputation» sammen med et bilde av seg selv og lagt ved teksten: «Vi står fortsatt i dette.»