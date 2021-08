Norsk artist siktet for omfattende narkotikasalg

TV 2 er kjent med at politiet mener artisten har bedrevet omfattende salgsvirksomhet i lang tid, og at det er snakk om en rekke narkotiske stoffer.

Også tre andre personer, to kvinner og én mann, er siktet i saken.

Politiadvokat Carol Sandbye i Oslo politidistrikt opplyser at de to kvinnene og artisten ble pågrepet i løpet av en times tid på ulike adresser i Oslo torsdag ettermiddag.

To av dem ble pågrepet hjemme, mens én ble pågrepet på jobb.

Siktet mann på frifot

De to kvinnene er avhørt og løslatt, men siktelsene mot dem er opprettholdt.

Den fjerde siktede i saken har politiet foreløpig ikke lyktes med å få tak i.

Den mannlige artisten ble lørdag varetektsfengslet i fire uker med brev- og besøksforbud. De første to ukene skal han sitte i full isolasjon.

Forsvareren til den narkotikasiktede artisten, advokatfullmektig Sugin Varatharajan, ønsker ikke å svare på hvordan hans klient stiller seg til siktelsen.

Artisten har ikke ønsket å forklare seg for politiet.

Har ikke oversikt

Av kjennelsen fra Oslo tingrett fremgår det at politiet ikke har oversikt over alle de involverte i saken.

«Det vil være helt avgjørende for etterforskningen og sakens fremdrift at politiet får klarlagt hvilken rolle ulike involverte har, og at dette skjer uten at de gis anledning til å samordne sine forklaringer», skriver retten.

«Saken dreier seg om omsetning av betydelige mengder narkotika hvor også mindreårige synes å være involvert – et alvorlig samfunnsproblem», skriver retten videre i sin begrunnelse for fengslingen.

Politiadvokat Sandbye ønsker ikke å si noe mer om saken av hensyn til bevisforspillelsesfaren.

TV 2 har vært i kontakt med forsvarerne til de to siktede kvinnene, Heidi Ysen og Thomas Wyller, men ingen av dem ønsker å kommentere saken.