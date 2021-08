Afghanistans president: – Vil avslutte krigen

Det pågår samtaler for å avslutte krigen i Afghanistan, sier president Ashraf Ghani i en TV-sendt tale til nasjonen.

– Jeg har startet omfattende konsultasjoner i regjeringen, med de eldste, politiske ledere, representanter for folket og internasjonale partnere for å oppnå en rimelig og sikker politisk løsning, sa presidenten.

En slik løsning må ta sikte på fred og stabilitet, la han til.

Han understreker at remobilisering av regjeringsstyrkene har øverste prioritet og at han ikke vil oppgi framskrittene som er oppnådd de siste 20 årene

Talen lørdag er første gang på flere dager han uttaler seg offentlig. Forrige gang var da han fløy til Mazar-e-Sharif i Nord-Afghanistan onsdag.

Nekter å gå av

Flere av Ghani sine nære politiske medarbeidere har overgitt seg til Taliban uten kamp, eller flyktet i eksil, ifølge New York Times.

Flere har tatt til ordet for at presidenten skal trekke seg, men han har så langt nektet, skriver samme avis.

De siste ukene har det foregått fredsforhandlinger mellom Taliban og regjeringsrepresentanter i Doha i Qatar. Det har foreløpig ikke gitt resultater.

I løpet av åtte dager har Taliban erobret 18 afghanske provinshovedsteder.

Lørdag formiddag melder nyhetsbyrået AP at ytterligere en provinshovedstad er erobret av Taliban.

Gruppen har inntatt Sharan i den afghanske provinsen Paktika, ifølge en lokal politiker. Den ligger øst i landet og grenser mot Pakistan.

Tyskland sender evakueringsstyrker

Den tyske hæren planlegger å sende styrker til Afghanistan for å bistå i evakueringen av tyske borgere og ambassadepersonell, ifølge nyhetsbyrået DPA.

Evakueringsoppdraget planlegges i all hemmelighet, og det arbeides med å godkjenne at tyske spesialsoldater kan sendes til Afghanistan innen en uke.

Kilder opplyser til DPA at det er bred enighet blant tyske politikere om at et slikt oppdrag må godkjennes.

Det er rundt 100 tyske borgere i Afghanistan som skal få tilbud om evakuering. Blant dem er diplomater og ansatte ved ambassaden. Tyskland planlegger også å evakuere afghanere som har vært ansatt lokalt, men det er ukjent hvor mange dette gjelder.

Tyskland stenger ikke ambassaden, slik for eksempel Norge har besluttet, men reduserer antall personell der til et minimumsnivå.