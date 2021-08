To Brann-spillere ute av kamptroppen: – En dypt tragisk og trist sak for klubben og alle involverte

Daglig leder Vibeke Johannesen understreker at ingen av de to utelatte spillerne etterforskes av politiet.

Lørdag gjennomførte en preget spillergruppe sin første Brann-trening etter det ble kjent at politiet etterforsker om det har skjedd et straffbart forhold i forbindelse med en fest på Brann Stadion natt til tirsdag.

På treningen var Kristoffer Barmen og Mikkel Andersen ikke tilstede.

– De er etter enighet med klubben ikke tilstede på dagens trening eller i søndagens kamptropp, sa Branns daglige leder, Vibeke Johannesen etter treningen.

Hun understreket tydelig at ingen av de to etterforskes av politiet for en mulig straffbar handling.

– Det har vært en veldig spesiell uke for oss og for dem. Det har vært veldig belastende for dem, og det er gjort en vurdering i enighet med de to at de står over kampen i morgen, sa Johannesen foran et stort presseoppbud utenfor Stadion.

Se hele pressekonferansen i videovinduet øverst i saken!

– Tragisk og trist

Branns trener utdypet hvorfor de to spillerne ikke er tilgjengelige denne helgen.

– Kristoffer Barmen kom til meg og sa at han har vært ekstremt mentalt sliten denne uken, og sa at han ikke ønsket å være en del av troppen. Det ønsket innvilget jeg, sa Eirik Horneland, som fortalte at han tok Mikkel Andersen til side, og at de to ble enige om det samme for keeperens vedkommende.

Han sier det også gjør at klubben får bedre tid til å skaffe seg oversikt over situasjonen.

– Det er mange rykter fra starten jeg ikke håpet var sanne. Mange har dessverre falt riktig vei. Vi ser dumme ut og blør, sa Horneland til TV 2.

Den daglige lederen beskrev den seneste tiden som svært krevende.

– Vi står midt i en dypt tragisk og trist sak for klubben og alle involverte. Det er den vanskeligste situasjonen vi har vært i, sa Johannesen.

Johannesen sa at Brann nå samarbeider med politiet.

– Vi er tilgjengelige for dem med alt de måtte trenge fra oss.

– KREVENDE: – Det har bare vært dårlig magefølelse denne uken, sier Johannesen

Hun sa også at hun og klubben tar fullstendig avstand fra enhver straffbar og ubehagelig opplevelse, dersom det har funnet sted på Stadion.

– Det har også vært en del hets og ryktespredning. Dette er en kompleks og sammensatt sak. Jeg ber om at folk må tenke seg om og ikke bidrar til rykter som er usanne, sa Johannesen, som sa klubben ikke har indikasjoner på at det har vært brukt narkotika under nachspielet på Brann Stadion. Hun sier klubben vil søke hjelp for å komme til bunns i om indikasjonene stemmer.

TV 2 har vært i kontakt med nærmeste omgangskrets til de kvinnelige deltakerne på nachspielet. De reagerer negativt på hvordan Brann har håndtert saken på.

– Det må vi bare beklage, dersom de synes det. Det har vært krevende og omfattende informasjon og rykter, som har gjort at det at det har tatt litt tid. Vi må ha fakta og informasjon for å ta våre beslutninger og valg. Det må vi bare beklage dersom de har oppfattet det, svarte Johannesen.

Tidligere denne uken avsluttet Brann samarbeidet med Vegard Forren. Overfor TV 2 bekrefter Johannesen nå at det festdeltakelsen var en av flere medvirkende årsaker til det.

Bergensavisen har skrevet at det ikke er første gang Brann-spillere har arrangert nachspiel på Stadion.

– Det var en avklart sosial sammenheng i kohort. Jeg er ikke kjent med omfanget av noe mer enn det, sa Johannesen.

– Akkurat nå er vi ikke til å stole på

At det har foregått nachspiel på klubbens Stadion, beskrev trener Eirik Horneland som «avskyelig».

Søndag møter Brann Sandefjord på hjemmebane.

– Jeg har ingen peiling på hvor vi står akkurat nå. Jeg har ikke hatt én tanke på fotball denne uken. Jeg har ingen peiling på hvordan den kampen kommer til å gå, sa Horneland.

– Hva forventer du fra supporterne i den kampen?

– At de uttrykker sin mening. Så håper jeg at vi skal spille de over på vår side og vise at vi fortjener deres støtte. Når vi har tabbet oss ut, fortjener vi å få litt juling også, sa Horneland, og la til:

– Vi må vise at vi er til å stole på og bygge opp igjen tilliten. Akkurat nå er vi ikke til å stole på . Vi har startet arbeidet med å byge opp igjen tilliten til byen.