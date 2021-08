Taliban med stort angrep på strategisk viktig by: – Viser hvor sterke de er

Taliban har igangsatt et stort angrep på storbyen Mazar-e-Sharif i Nord-Afghanistan. Norges forsvarssjef Eirik Kristoffersen mener en politisk løsning for landet minsker.

Opprørerne angrep byen fra flere kanter lørdag morgen, ifølge Munir Ahmad Farhad, talsmann for guvernøren i provinsen Balkh.

Så langt er det ikke kommet opplysninger om drepte og sårede.

Mazar-e-Sharif er en svært viktig by i den nordlige delen av landet. Norske styrker var tidligere stasjonert her.

Afghanistans president Ashraf Ghani fløy til Mazar-e-Sharif for noen dager siden for å vise støtte til regjeringsstyrkene og sikre at lokale militsgrupper deltok i kampen mot Taliban.

Gruppen har også erobret Logar-provinsen rett sør for Afghanistans hovedstad Kabul. Parlamentarikeren Huma Ahmadi sier opprørerne nå kontrollerer hele provinsen, også provinshovedstaden Pul-e Alam, ifølge AP.

Regjeringsstyrker skifter side

Norges forsvarssjef Eirik Kristoffersen har selv tjenestegjort i Afghanistan i flere år. Han ser med bekymring på utviklingen i landet.

– Det som er nytt denne gangen, er at Taliban har klart å ta flere områder nord i landet som de ikke klarte å ta før 2001, sier han til TV 2.

VANSKELIG SITUASJON: Norges forsvarssjef Eirik Kristoffersen sier befolkningen i Afghanistan er lut lei krigen og ønsker sikkerhet framfor alt annet. Det kan Taliban gi, påpeker han. Foto: Berit Roald / NTB

Den gang holdt nordalliansen gruppen i sjakk, påpeker han. Kristoffersen sier Taliban hurtige fremmarsj skyldes at de har god kunnskap om lokale forhold, som gjør at de får med seg mye folk.

– Det får regjeringsstyrkene til å flykte eller skifte side. De har en voldsom kampvilje. I tillegg overtar de mye militært utstyr når de rykker frem.

– Hva viser den siste utviklingen med angrepet på Mazar-e-Sharif?

– Det viser hvor sterk Taliban er og hvor lite de er villig til å forhandle med regjeringen.

Kabul trygg - enn så lenge

Kristoffersen vil ikke konkret si at det var feil av USA og NATO å trekke seg ut av Afghanistan, men at det var vanskelig å fortsette aksjonen i landet.

– Det beste vi kunne opprettholde var status quo. Tiden var inne for få afghanerne selv til å finne en politisk løsning. Det klarer de ikke.

Enn så lenge står hovedstaden Kabul trygt, ifølge tilbakemeldingene Kristoffersen har fått fra norske styrker i landet.

– Men Taliban har så godt som omringet byen.

– Har du fortsatt tro på at dette kan løses politisk?

– Jeg har et håp om det, men det ser ikke veldig positivt ut nå.

Fakta om Talibans framrykking * USA og Nato begynte sin tilbaketrekking fra Afghanistan i mai. * Taliban innledet samtidig en stor offensiv og hevdet i juli å ha kontroll over 85 prosent av landet. Opplysninger om hvor mange distrikter de kontrollerer, spriker. * I juli tok opprørerne kontroll over strategisk viktige grenseoverganger til nabolandene Tadsjikistan, Usbekistan, Turkmenistan, Iran og Pakistan. * Deretter sto administrasjonssentre i landets 34 provinser for tur. * Taliban har siden 6. august tatt kontroll over 18 provinshovedsteder: Zaranj i Nimroz, Sheberghan i Jowzjan, Sar-e-Pol i Sar-e-Pol, Taloqan i Takhar, Kunduz i Kunduz, Aybak i Samangan, Farah i Farah, Pul-e-Khumri i Baghlan, Faizabad i Badakshan, Ghazni i Ghazni, Qale-e Naw i Badghis, samt storbyene Herat og Kandahar, som er hovedsteder i provinsene med samme navn, Lashkar Gah i Helmand, Feroz Koh (også kalt Chaghcharan) i Ghor, Zabul i Qalat og Tirin Kot i Uruzgan og Pul-e Alam i Logar. * Opprørerne har også gått til angrep på flere andre beleirede provinshovedsteder, blant dem Mazar-e-Sharif i Balkh. Kilde: NTB

– Dypt urolig

Kommandør Arne Kristian Sørnes, Norges forsvarsattaché i Afghanistan, sier det er sannsynlig at Taliban vil angripe Kabul i høst.

Han sier til Forsvarets forum at situasjonen i Afghanistan er svært dyster. Sørnes håper på en fredsavtale, men sier det blir mer og mer sannsynlig at Taliban overtar med militær makt.

– For to måneder siden var det ingen av mine afghanske samtalepartnere som hadde forutsett at Taliban kunne ta over så store områder på så kort tid. Alle forventet en offensiv, men den har vært betydelig mer omfattende enn antatt, sier han.

Afghanistan står på randen av nok et kaotisk og desperat kapittel, sier FN-sjef António Guterres.

KRITISK: FNs generalsekretær har de siste dagene fått de første meldingene om hvordan Taliban behandler kvinner og jenter i områdene de har erobret. Han kaller rapportene for forferdelige. Foto: Paul White / AP / NTB

– Jeg er dypt urolig etter de første indikasjonene på at Taliban innfører strenge restriksjoner på menneskerettighetene i områdene de har kontroll over, spesielt rettet mot kvinner og journalister, sier Guterres.

– Det er spesielt forferdelig og hjerteskjærende å se rapporter om hvordan de hardt tilkjempede rettighetene til afghanske jenter og kvinner blir revet vekk, føyer han til.

Guterres ber både Taliban og andre parter i krigen om å stanse kamphandlingene øyeblikkelig.