Alvorlig trafikkulykke i Årdal

Kun én person er i bilen og det fremstår som en alvorlig trafikkulykke, skriver politiet på Twitter.

– Bilfører er ikke bevisst, sier operasjonsleder Tatjana Knappen i Vest politidistrikt til NTB.

Brannvesen og ambulanse er fremme på stedet.

Politiet fikk melding om ulykken klokken 5.53, men de er usikre på når den faktisk skjedde. Det var ingen vitner til hendelsen, som ble meldt inn av en forbipasserende bilist.

Veien er inntil videre stengt ved ulykkesstedet. Vegtrafikksentralen vest opplyser at veien blir stengt en god stund og at det er omkjøring via E16 i Lærdalen.



Saken oppdateres.