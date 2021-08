Militærbase i USA nedstengt etter trussel

En militærbase i Washington stengte ned i to timer fredag etter at en væpnet mann løp inn på basen. Politiet etterforsket da meldinger om skudd utenfor basen.

Anacostia-Bolling-basen la ut en melding på sin hjemmeside fredag om at den var stengt og at alle som så den væpnede personen, måtte komme seg i sikkerhet.

I en oppdatering opplyses det om at mannens våpen ble funnet og at inntrengeren ble pågrepet klokken 14.45 lokal tid etter et «grundig søk på området».

Den ikke navngitte mannen ble fraktet til en politistasjon i byen.

Basen er blant annet hjem til den amerikanske marinens helikopterskvadron, flåten av grønne helikoptre som frakter USAs president og visepresident.

Kommandør på basen, Mike Zuhlsdorf, sier det ble igangsatt en koordinert og grundig innsats med bistand fra politiet og Secret Service for å få kontroll på, situasjonen.

Nedstengingen ble opphevet ved 15-tiden, og biler kunne så smått begynne å bevege seg inn og ut av basen. Det er ikke meldt om skadde i hendelsen.

(©NTB)