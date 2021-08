Løveungen Sparta er 28.000 år gammel

Det ser nesten ut som løveungen Sparta bare sover og kan bli vekket av den minste lyd. Men den unge huleløven har vært død i 28.000 år.

Huleløver fantes tidligere på jordas nordlige halvkule, men ble utryddet for tusenvis av år siden.

Sparta ble funnet i 2018 av elfenbensjegere i Sibir i 2018. Tennene, huden, bløtvevet og organene er mumifisert, men er intakte, skriver CCN.

– Sparta er sannsynligvis det best bevarte istid-funnet som noen gang er gjort, og er mer eller mindre uskadd bortsett fra at pelsen er litt rufsete. Til og med værhårene er bevart, sier Love Dalen til CNN, professor i evolusjonær genetikk ved Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm.

Han er en av forfatterne av en ny forskningsrapport om funnene, som ble publisert i tidsskriftet Quaternary tidligere i august.

Annen løve lå rett ved

Forskningsrapporten omfatter også løveungen Boris som ble funnet i 2017, 15 meter unna Sparta. Begge dyrene var rundt en eller to måneder gamle da de døde. Forskerne sier det ikke er noen tegn til at de ble drept av rovdyr.



LINGNENDE FUNN: Løveungen Boris har litt flere skader enn Sparta, men er fortsatt ganske godt bevart, sier Dalen til CNN. Foto: REUTERS/Innokenty Pavlov

Skanninger av dyrene viser skader på skallen, dislokasjon av ribbeina og andre forvrenginger i skjelettet.

– Gitt deres bevaring må de ha blitt begravet veldig raskt. Så kanskje de døde i et skred, eller falt i en sprekk i permafrosten, sier Dalen.

Ifølge nyhetsselskapet ble det i utgangspunktet antatt at de to løveungene var søsken, fordi de lå så nært hverandre. De nye analysene i forskningen viser derimot at det er rundt 15.000 år mellom de to.

Flere lignende funn

De siste årene har det vært flere lignende funn i Russlands sibirske region. Klimaendringene varmer opp Arktis i et raskere tempo enn resten av verden og har tint noen områder som lenge har vært låst i permafrost, skriver Reuters.

– Det er definitivt flere funn som blir gjort i disse dager. Hovedårsaken er den økte etterspørselen etter mammut elfenben, noe som betyr at flere mennesker er ute og søker i permafrosten. Men klimaendringer bidrar også, sier Dalen til CNN.