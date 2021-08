Salah-show da Liverpool vant i van Dijk-comebacket

Norwich 0-3 Liverpool

Se Mohamed Salahs lekre scoring i sammendraget øverst!

Jürgen Klopps menn åpnet sesongen borte mot nyopprykkede Norwich på Carrow Road lørdag.

Der starter Virgil van Dijk sin første ligakamp for klubben siden han ble langtidsskadet etter Jordan Pickfords takling i Merseyside-derbyet i forrige oktober.

Det skulle også bli en gledelig retur for den nederlandske stopperkjempen.

Mohamed Salah leverte målgivende pasninger til Diogo Jota og Roberto Firmino i hver sin omgang før egypteren på elegant vis bøyde inn hans første for sesongen til 3-0.

– Det er godt å se en sprudlende Mohamed Salah, sa TV 2s kommentator Kasper Wikestad, til stede på Carrow Road, sammen med 27.000 tilskuere.

TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller mener at van Dijk klarte seg godt i comebacket, der de røde også holdt nullen.

– Han leverer veldig bra, og Mohamed Salah er «on fire»!

Forsvarskjempen, som før helgen forlenget sin kontrakt på Anfield, var glad for å være tilbake.

– Det føles bra. Det var en tøff kamp. Å vinne 3-0 høres komfortabelt ut, men vi hadde press på oss også. Vi kan ikke være negativ. Jeg er i alle fall glad for å være tilbake. Vi får se hva det kan bringe, sier van Dijk etter seieren.

Jürgen Klopp var også fornøyd etter sesongåpningen.

– Publikum hjalp Norwich og ga dem selvfølgelig en boost. Vi måtte finne rytmen litt og den fant vi. Jeg likte målene godt, fordi vi presset på og skapte dem selv, sier Liverpool-manageren.

TILBAKE: Virgil van Dijk kunne juble for tre poeng i hans første Premier League-kamp siden skaden mot Everton forrige sesong. Foto: Peter Cziborra

Jota-scoring

Etter en noe rotetet åpning for de røde, sendte Jota bortelaget i ledelsen i det 27. minuttet. Et innlegg fra Trent Alexander-Arnold gikk i beina til Salah. Mottaket endte som en perfekt pasning til Jota, som satte inn Liverpools første scoring for sesongen.

– Det er ikke to fine touch, men den sitter, sa Stamsø-Møller om målet i pausepraten, før han roste Alexander-Arnolds førsteomgang:

– Han har hentet seg inn og blitt den spilleren han var. Det var en periode han ikke var i nærheten av sitt beste.

Liverpool fortsatte kjøret mot buret voktet av Tim Krul og Joël Matip irrirterer seg nok over at han ikke doblet de rødes ledelse etter 34 minutter. Ballen endte i beina på midtstopperen etter et hjørnespark, men kameruneren skjøt i forsvarer der store deler av målet var åpent. 0-1 til pause på Carrow Road.

Liverpool-fansen tok av: – Det rister i plattformen

Rundt timen ble Roberto Firmino byttet inn for målscorer Jota og brasilianeren ville ikke være noe dårligere enn sin spissrival. Fem minutter etter innhoppet doblet han Liverpools ledelse.

Et skudd fra Sadio Mané ble blokkert og gikk til Mohamed Salah, som serverte Firmino på åpent mål. 0-2 i Norwich.

– Jeg sitter over Liverpool-fansen. Det rister i plattformen her, utbrøt Wikestad da bortesupporterne feiret sesongens andre scoring.

Festen var ikke over. Mohamed Salah ville nemlig score selv og med et drøyt kvarter igjen bøyde den egyptiske vingen inn Liverpools tredje, til ny jubel for de tilreisende.

Med fire minutter igjen vartet Alisson opp med en enorm redning. Fra tre meter klarte ikke Ben Gibson å overliste den brasilianske målvakten. Da ble det heller ikke scoring for hjemmelaget i Premier League-comebacket.