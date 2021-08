Rundt 200 ungdommer samlet i Trondheim: – Mye rus og vold

Politiet er på stedet og oppfordrer foreldre til å hente hjem sine mindreårige som måtte være der. Det skriver de på Twitter.

– Det er mye rus og tilløp til vold. Flere har opptrådt aggressivt mot politiet når de har blitt bedt om å dra, sier operasjonsleder Frode Tystad til TV 2.

Ungdommene skal være i alderen 13-18 år. Politiet sier de har fire patruljer på stedet. En overstadig beruset jente har også blitt hentet med ambulanse, opplyser Tystad.

– To personer er tatt med til politihuset etter å ha nektet å forlatte stedet. Manger er også bortvist.

Tystad sier at det er uklart om de to personene blir anmeldt for hendelsen.

Politiet fikk de første meldingen klokken 19.29 fredag. Operasjonsleder sier til TV 2 klokken 22.30 at de fortsatt jobber på stedet.

– Det virker som enkelte er litt tunghørte, understreker Tystad.